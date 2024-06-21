Маркус Даниэл: Даниил Медведев сказал, что кто-то мог умереть на ОИ в Токио

Новозеландский теннисист бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 в парном разряде Маркус Даниэл в преддверии Парижа (Франция) вспомнил об условиях, в которых приходилось играть спортсменам в Токио.

«На Олимпийских играх в Токио у меня сложилось впечатление, что жара граничит с реальным риском — типом риска, который потенциально может быть смертельным. Один из лучших теннисистов мира Медведев сказал, что, по его мнению, кто-то может умереть в Токио, и я не думаю, что это сильно преувеличено [...]. Иногда нам приходится играть в условиях, когда на корте буквально можно сварить яйцо. Это печально и вредно для здоровья. Тепловые удары относительно распространены в теннисе», — приводит слова Даниэла RMC Sport.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев). Даниил Медведев в одиночном разряде дошёл до четвертьфинала, в парном (выступал вместе с Карацевым) — проиграл на старте.