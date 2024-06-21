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Стала известна причина снятия Рыбакиной с турнира в Берлине

Стала известна причина снятия Рыбакиной с турнира в Берлине
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Стала известна причина снятия четвёртой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной с турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

Пресс-служба WTA сообщила, что Елена была вынуждена сняться с матча против Виктории Азаренко (Беларусь) из-за болей в области живота. Рыбакина отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:1 в первом сете в пользу Азаренко.

Рыбакина планировала сыграть на травяном турнире в Истборне (Великобритания), который состоится с 24 по 30 июня, за неделю до Уимблдона.

Соревнования в Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая в этом году пропускает турнир по причине беременности.

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