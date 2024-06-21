Елена Веснина оценила перспективы Мирры Андреевой на Олимпиаде в Париже

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина оценила перспективы 23-й ракетки мира Мирры Андреевой на предстоящем олимпийском турнире в Париже.

«Мирра будет претендовать на хорошее выступление на Олимпиаде. Она очень хорошо играет на грунте, классно выступила на «Ролан Гаррос». Выход в полуфинал «Большого шлема» в таком юном возрасте говорит о многом.

Я знаю, что Мирра очень хочет сыграть в Париже. Зачастую на Олимпийских играх происходят чудеса. Если всё сложится удачно, то у неё есть шансы выиграть медаль. Не могу сказать, какого достоинства, но претендовать она будет.

Играть три разряда на Олимпиаде очень тяжело, турнир длится всего неделю. И чем-то точно надо будет пожертвовать. Но, видимо, Мирра сама горит желанием и хочет играть. Это её право», — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир в рамках Олимпиады состоится с с 27 июля по 4 августа. Ранее в ФТР объявили состав спортсменов, которые поедут в столицу Франции. В одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.