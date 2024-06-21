Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, обыграв Крейчикову

36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) стала полуфиналисткой травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания).
В четвертьфинальном поединке Потапова (7) со счётом 6:1, 6:4 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021, 25-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову (2).
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Встреча Потаповой с Крейчиковой продлилась 1 час и 12 минут. В её рамках Потапова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
За выход в финал турнира в Бирмингеме Потапова сразится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада, финалистка US Open — 2021, 6) — Айла Томлянович (Австралия).
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