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Матч Калинской с Соболенко в четвертьфинале Берлина перенесён на завтра

Матч Калинской с Соболенко в четвертьфинале Берлина перенесён на завтра
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Руководство травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) объявило, что сегодняшний игровой день был досрочно завершён из-за дождя.

Таким образом, сегодня, 21 июня, был полностью сыгран лишь один четвертьфинальный поединок. Причём это был матч, в котором казахстанка Елена Рыбакина снялась из-за недомогания уже в первом сете при счёте 1:3.

Матчи турнира в Берлине-2024, которые перенесены на завтра:

Анна Калинская (Россия)Арина Соболенко (Беларусь, 2) – перенесён на 22 июня. Будет сыгран первым запуском. Начало приблизительно в 13:30 мск.
Джессика Пегула (США, 4) – Катержина Синякова (Чехия, Q) – 7:6 (7:2), 3:6, 4:2 (прерван, будет доигран 22 июня, время начала матча уточняется).
Кори Гауфф (США, 1) – Онс Жабер (Тунис, 8) – перенесён, будет сыгран завтра, 22 июня, время начала матча уточняется.

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