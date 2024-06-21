Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Галле, где сразится с Хуркачем

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Призовой фонд соревнований составляет € 2 255 655 (победитель получит почти € 422 тыс.).
В матче 1/4 финала Зверев (2) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 37-ю ракетку мира 20-летнего француза Артюра Фиса.
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Встреча Зверева с Фисом продлилась 2 часа и 26 минут. В её рамках Зверев восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фиса шесть эйсов, пять двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.
За выход в финал турнира в Галле Зверев сразится с девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем (5) из Польши.
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