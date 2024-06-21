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Экс-россиянка Варвара Грачёва вошла в состав сборной Франции на Олимпиаду-2024

Экс-россиянка Варвара Грачёва вошла в состав сборной Франции на Олимпиаду-2024
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции опубликовал обновлённый список атлетов, которые представят страну на домашних Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.

В частности, в список попала сборная Франции по теннису.

Мужчины:

Уго Умбер;
Гаэль Монфис;
Артюр Фис;
Корентен Муте.
Фабьен Ребул;
Эдуард Роже-Васслен.

Женщины:

Каролин Гарсия;
Клара Бюрель;
Диан Парри;
Варвара Грачёва.

Нельзя не отметить попадание в состав сборной Франции бывшей россиянки Варвары Грачёвой (69-я ракетка мира).

Напомним, 23-летняя Грачёва получила французское гражданство в июне 2023 года. Она имела на это право, так как прожила в стране в течение семи лет. Также Варвара успешно сдала необходимые языковые тесты.

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