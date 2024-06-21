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Экс-россиянка Варвара Грачёва вошла в состав сборной Франции на Олимпиаду-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции опубликовал обновлённый список атлетов, которые представят страну на домашних Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Теннисный турнир пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.

В частности, в список попала сборная Франции по теннису.

Мужчины:

Уго Умбер;

Гаэль Монфис;

Артюр Фис;

Корентен Муте.

Фабьен Ребул;

Эдуард Роже-Васслен.

Женщины:

Каролин Гарсия;

Клара Бюрель;

Диан Парри;

Варвара Грачёва.

Нельзя не отметить попадание в состав сборной Франции бывшей россиянки Варвары Грачёвой (69-я ракетка мира).

Напомним, 23-летняя Грачёва получила французское гражданство в июне 2023 года. Она имела на это право, так как прожила в стране в течение семи лет. Также Варвара успешно сдала необходимые языковые тесты.