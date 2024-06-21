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Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, обыграв Доулхайд

Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, обыграв Доулхайд
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В матче 1/4 финала на травяном турнире категории WTA — 250 в Бирмингеме (Великобритания) 41-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграла 61-ю ракетку мира американскую теннисистку Кэролайн Доулхайд со счётом 6:3, 6:7, 6:1.

Бирмингем. 1/4 финала
21 июня 2024, пятница. 17:25 МСК
Юлия Путинцева
41
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 6
3 		7 7 1
         
Кэролайн Доулхайд
61
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. В её рамках Путинцева два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Доулхайд один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В полуфинале Путинцева встретится с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто. Ранее Путинцева в матче второго круга со счётом 6:3, 6:0 обыграла 47-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину.

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