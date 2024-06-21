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Маррею завтра проведут «процедуру на спине». Его выступление на Уимблдоне под вопросом

Маррею завтра проведут «процедуру на спине». Его выступление на Уимблдоне под вопросом
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей завтра, 22 июня, перенесёт «процедуру на спине», сообщает BBC.

Ранее Маррей был вынужден сняться с матча второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) из-за боли в спине. Энди встречался с австралийцем Джорданом Томпсоном. Встреча завершилась при счёте 4:1 в первом сете в пользу Томпсона.

Лондон. 2-й круг
19 июня 2024, среда. 18:50 МСК
Джордан Томпсон
43
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4
1
         
Энди Маррей
129
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

Маррей прошёл медицинское обследование, результаты которого, по всей видимости, и побудили британца решиться на «процедуру на спине» менее за чем две недели до старта последнего в его карьере Уимблдона.

«Я не думаю, что с моей стороны будет правильно вдаваться в детали. Это его личное дело, но сейчас ему нужно принять несколько решений. Очевидно, он невероятно разочарован, так как этот турнир является для него важной вехой в прощании с туром. А из-за сложившейся ситуации прощания может не случиться. Посмотрим, что он будет делать дальше», — заявил брат Маррея Джейми.

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