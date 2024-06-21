Маррею завтра проведут «процедуру на спине». Его выступление на Уимблдоне под вопросом

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей завтра, 22 июня, перенесёт «процедуру на спине», сообщает BBC.

Ранее Маррей был вынужден сняться с матча второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) из-за боли в спине. Энди встречался с австралийцем Джорданом Томпсоном. Встреча завершилась при счёте 4:1 в первом сете в пользу Томпсона.

Маррей прошёл медицинское обследование, результаты которого, по всей видимости, и побудили британца решиться на «процедуру на спине» менее за чем две недели до старта последнего в его карьере Уимблдона.

«Я не думаю, что с моей стороны будет правильно вдаваться в детали. Это его личное дело, но сейчас ему нужно принять несколько решений. Очевидно, он невероятно разочарован, так как этот турнир является для него важной вехой в прощании с туром. А из-за сложившейся ситуации прощания может не случиться. Посмотрим, что он будет делать дальше», — заявил брат Маррея Джейми.