Янник Синнер с трудом обыграл Штруффа в четвертьфинале турнира в Галле
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер с трудом пробился в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), призовой фонд которого составил € 2 255 655.
В четвертьфинальном раунде Синнер (1) со счётом 6:2, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3) одолел 41-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа.
Галле. 1/4 финала
21 июня 2024, пятница. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 1
|7 7
|
|7 7
|6 3
41
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Встреча Синнера со Штруффом продлилась 2 часа и 33 минуты. В её рамках Синнер 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 18 заработанных (11%). На счету Штруффа 18 эйсов, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником лидера мирового рейтинга станет победитель матча Чжан Чжичжэнь (Китай) — Кристофер Юбэнкс (США).
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