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Стало известно, с кем Анастасия Потапова сразится за выход в финал турнира в Бирмингеме

Стало известно, с кем Анастасия Потапова сразится за выход в финал турнира в Бирмингеме
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Определилась соперница 36-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Потаповой (Шевченко) в полуфинале травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Ей стала 190-я ракетка мира австралийка Айла Томлянович.

В матче 1/4 финала Томлянович со счётом 1:6, 6:3, 6:2 обыграла финалистку US Open – 2021, 33-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес (6).

Бирмингем. 1/4 финала
21 июня 2024, пятница. 19:55 МСК
Лейла Фернандес
33
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
1 		6 6
         
Айла Томлянович
190
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

Встреча Томлянович с Фернандес продлилась 1 час и 47 минут. В её рамках Айла четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Лейлы пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Матч Потаповой с Томлянович состоится завтра, 22 июня. По личным поединкам со счётом 2-1 ведёт австралийка.

Бирмингем. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 14:30 МСК
Айла Томлянович
190
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
36
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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