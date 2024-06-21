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Стало известно, с кем Анастасия Потапова сразится за выход в финал турнира в Бирмингеме

Определилась соперница 36-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Потаповой (Шевченко) в полуфинале травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Ей стала 190-я ракетка мира австралийка Айла Томлянович.

В матче 1/4 финала Томлянович со счётом 1:6, 6:3, 6:2 обыграла финалистку US Open – 2021, 33-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес (6).

Встреча Томлянович с Фернандес продлилась 1 час и 47 минут. В её рамках Айла четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Лейлы пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Матч Потаповой с Томлянович состоится завтра, 22 июня. По личным поединкам со счётом 2-1 ведёт австралийка.