Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан дошёл до 1/4 финала ветеранского турнира ITF

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан в прошлом году начал теннисную карьеру. 45-летний спортсмен до 16 лет занимался этим видом спорта.

В июле 2023 года Форлан принял участие в грунтовом турнире ITF для возрастной категории 35+ в Монтевидео (Уругвай) и дошёл до четвертьфинала. Позже он пробился в полуфинал турнира в категории 40+ в уругвайском Пунта-дель-Эсте, а в феврале этого года снова попал в четвёрку сильнейших на соревнованиях 45+ в Монтевидео.

На этой неделе Форлан впервые сыграл на турнире ITF за пределами Уругвая. На соревнованиях MT-1000 в Лиме (Перу) он дошёл до четвертьфинала, где уступил 45-й ракетке мира в ветеранском рейтинге ITF бразильцу Антонио Амаре да Силве Фильо (3:6, 2:6).

Диего Форлан — лучший игрок чемпионата мира 2010 года в ЮАР, победитель Кубка Америки – 2011, двукратный обладатель «Золотой бутсы», один из наиболее выдающихся футболистов в истории Уругвая.