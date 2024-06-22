«Сломать его очень сложно». Синнер — о предстоящем матче с Хуркачем в финале в Галле

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче с польским теннисистом, девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем в финале травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия).
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«Все будет очень ровно. Он так хорошо играет на этом покрытии. Он уже побеждал здесь. Он очень хорошо знает это место. Будет непросто. Я взволнован. Буду наслаждаться завтрашним днём. В любом случае это будет хороший день. Каждый раз, когда ты играешь в финале, это огромное удовольствие и честь. Буду наслаждаться этим. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис. Он очень хорошо подаёт. Сломать его очень сложно. Так что посмотрим», — сказал Синнер в комментарии на корте.
Напомним, сегодня, 22 июня, в полуфинале турнира в Галле Хуберт Хуркач обыграл Александра Зверева со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Янник Синнер в этом же этапе победил китайского теннисиста Чжан Чжичжэня.
- 22 июня 2024
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