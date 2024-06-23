Юлия Путинцева выиграла турнир в Бирмингеме
Поделиться
41-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева стала чемпионкой травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). В финале она обыграла австралийку Айлу Томлянович (190-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (10:8).
Бирмингем. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 14:10 МСК
41
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 10
|
|6 8
190
Айла Томлянович
А. Томлянович
Матч продолжался 1 час 29 минут. На счету Путинцевой четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Томлянович выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух.
Во втором сете Юлия отыгралась со счёта 3:5, а также отыграла два сетбола.
Для Путинцевой титул в Бирмингеме стал третьим в карьере, первым вне грунта. В рейтинге казахстанская теннисистка поднимется на семь строчек и станет 34-й ракеткой мира.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 июня 2024
-
15:41
-
15:29
-
15:22
-
15:18
-
14:58
-
14:43
-
14:39
-
14:32
-
14:14
-
14:06
-
13:25
-
13:17
-
12:59
-
12:51
-
12:46
-
12:31
-
12:17
-
12:00
-
11:40
-
11:00
-
10:44
-
10:22
-
10:10
-
09:26
- 22 июня 2024
-
23:38
-
22:15
-
21:41
-
21:05
-
21:00
-
20:42
-
20:20
-
20:01
-
19:36
-
19:25
-
19:00