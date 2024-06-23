Юлия Путинцева выиграла турнир в Бирмингеме

41-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева стала чемпионкой травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). В финале она обыграла австралийку Айлу Томлянович (190-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (10:8).

Матч продолжался 1 час 29 минут. На счету Путинцевой четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Томлянович выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Во втором сете Юлия отыгралась со счёта 3:5, а также отыграла два сетбола.

Для Путинцевой титул в Бирмингеме стал третьим в карьере, первым вне грунта. В рейтинге казахстанская теннисистка поднимется на семь строчек и станет 34-й ракеткой мира.