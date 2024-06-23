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Путинцева высказалась о победе на травяном турнире в Бирмингеме

Путинцева высказалась о победе на травяном турнире в Бирмингеме
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41-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала победу в финале травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Она обыграла австралийку Айлу Томлянович (190-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (10:8).

Бирмингем. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Юлия Путинцева
41
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 10
1 		6 8
         
Айла Томлянович
190
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

«Это мой первый титул на траве. Не знаю, что я чувствую. Это здорово. Но в то же время сбивает меня с толку, потому что я всегда хорошо играла на грунте. Но теперь я хорошо играю и на траве. Возьму это на заметку», — сказала Путинцева в интервью на корте.

Отметим, что для Путинцевой титул в Бирмингеме стал третьим в карьере, первым вне грунта. В рейтинге казахстанская теннисистка поднимется на семь позиций. Она станет 34-й ракеткой мира.

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