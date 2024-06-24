Российские теннисисты должны подписать декларацию нейтралитета для участия в Уимблдоне

Каждый российский, а также белорусский игрок, который планирует сыграть на Уимблдоне с 1 по 14 июля, должен будет подписать декларацию о нейтралитете. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета (AELTC).

Напомним, в 2022-м Уимблдон стал единственным «Шлемом», где боссы запретили выступать российским и белорусским спортсменам. Тогда WTA и ATP туры сразу заявили, что против любой дискриминации, и оштрафовали LTA и AELTC (Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета) на общую сумму более чем в $ 2 млн, лишив турнира очков. А также пригрозили британцам исключить LTA из ATP и WTA в случае повторного бана россиян и белорусов — под вопросом была бы судьба не только Уимблдона, но и турниров в Квинсе, Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме.

В прошлом году Великобритания отказалась от запретов, разрешив участвовать игрокам со всеми паспортами при условии подписания декларации, которая будет обязательна и в 2024 году.

Согласно декларации нейтралитета, игроки не представляют Россию и Беларусь, а выступают в нейтральном статусе. Также спортсмены должны доказать, что не получают финансирование из России, включая спонсорство от компаний, управляемых или контролируемых государствами. Кроме того, игроки не будут ни в какой форме выражать поддержку государственному режиму. В связи с этим на турнире запретят любые флаги и символы в поддержку России и Беларуси.