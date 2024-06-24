Глава БТФ Рутенко — об Уимблдоне: декларация о нейтралитете не отличается от предыдущей

Глава Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко заявил, что декларация о нейтралитете, которую необходимо подписать, чтобы выступить на Уимблдоне-2024, не будет отличаться от прошлогодней. При этом в связи с некоторыми запретами сохраняется проблема для получения виз.

«Декларация о нейтралитете, которую требует Уимблдон, ничем не отличается от той, что была в прошлом году, никаких новых пунктов в ней нет. В прошлом году мы изучали этот вопрос с Шамилем Анвяровичем (Тарпищевым), в итоге теннисисты двух стран сыграли. Единственное, что есть некая бюрократия с получением виз. В частности, у нас из‑за этого не сыграет в Париже Алёна Фалей», — приводит слова Рутенко «Матч ТВ».

Напомним, согласно декларации нейтралитета, игроки не представляют Россию и Беларусь, а выступают в нейтральном статусе. Также спортсмены должны доказать, что не получают финансирование из России, включая спонсорство от компаний, управляемых или контролируемых государствами. Кроме того, игроки не будут ни в какой форме выражать поддержку государственному режиму. В связи с этим на турнире запретят любые флаги и символы в поддержку России и Беларуси.