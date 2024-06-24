Фернандес обыграла Крейчикову в первом круге турнира в Истбурне

30-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
В матче первого круга она в трёх сетах обыграла 31-ю ракетку мира из Чехии Барбору Крейчикову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу представительницы Канады.
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Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 48 минут. Крейчикова реализовала два брейк-пойнта из девяти, допустила шесть двойных ошибок и выполнила один эйс. Фернандес сделала четыре двойные ошибки, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.
Напомним, в следующем круге травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания) Фернандес встретится с победителем пары Эшлин Крюгер — Виктория Голубич.
- 24 июня 2024
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