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Фернандес обыграла Крейчикову в первом круге турнира в Истбурне

Фернандес обыграла Крейчикову в первом круге турнира в Истбурне
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30-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В матче первого круга она в трёх сетах обыграла 31-ю ракетку мира из Чехии Барбору Крейчикову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу представительницы Канады.

Истбурн (ж). 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 21:40 МСК
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 2
         
Барбора Крейчикова
31
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 48 минут. Крейчикова реализовала два брейк-пойнта из девяти, допустила шесть двойных ошибок и выполнила один эйс. Фернандес сделала четыре двойные ошибки, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

Напомним, в следующем круге травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания) Фернандес встретится с победителем пары Эшлин Крюгер — Виктория Голубич.

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