«Всё зависит от его здоровья». Бушар — о будущем Джоковича

Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира канадка Эжени Бушар предполагает, что удачное выступление второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича на крупных турнирах зависит от его здоровья.

«Предполагаю, что он может выиграть ещё два крупных турнира. Не думаю, что у него когда-либо будет недостаток мотивации. Мы видим, как он мотивирован прямо сейчас. Всё зависит от его здоровья, сможет ли он быть достаточно здоровым, чтобы провести эти семь матчей за две недели», — сказала Бушар в подкасте The American.

Джокович получил травму во время «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Новак травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться.

Напомним, на данный момент нет точной информации, сможет ли Новак Джокович выступить на Уимблдоне-2024. Турнир состоится с 1 по 14 июля.