Дарья Касаткина с уверенной победы стартовала на травяном турнире в Истбурне

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), который проходит на неделе перед Уимблдоном-2024.

В матче первого круга Касаткина (6) со счётом 6:4, 6:2 обыграла 40-ю ракетку мира представительницу Китая Синьюй Ван.

Встреча Касаткиной с Синьюй Ван продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Дарья два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Следующей соперницей Касаткиной в Истбурне станет ещё одна теннисистка из Китая Юань Юэ (38-я ракетка мира).