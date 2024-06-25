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Дарья Касаткина с уверенной победы стартовала на травяном турнире в Истбурне

Дарья Касаткина с уверенной победы стартовала на травяном турнире в Истбурне
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14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), который проходит на неделе перед Уимблдоном-2024.

В матче первого круга Касаткина (6) со счётом 6:4, 6:2 обыграла 40-ю ракетку мира представительницу Китая Синьюй Ван.

Истбурн (ж). 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 18:05 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Синьюй Ван
40
Китай
Синьюй Ван
С. Ван

Встреча Касаткиной с Синьюй Ван продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Дарья два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Следующей соперницей Касаткиной в Истбурне станет ещё одна теннисистка из Китая Юань Юэ (38-я ракетка мира).

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