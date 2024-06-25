«Рада, что не занимаюсь футболом». Векич — о матче хорватов с итальянцами на Евро-2024

49-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич забавно прокомментировала выход в четвертьфинал травяного турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Напомним, в матче второго круга Векич со счётом 6:4, 3:6, 6:3 обыграла россиянку Екатерину Александрову (6).

«Я начала играть в теннис, когда мне было шесть лет, и влюбилась в него. На самом деле, я очень рада, что не занимаюсь футболом. Не знаю, смотрели ли вы, но вчера вечером Хорватия потерпела очень тяжёлое поражение. Это была долгая ночь», — сказала Векич в интервью на корте.

Напомним, накануне, 24 июня, состоялся матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Италии и Хорватии. Он завершился со счётом 1:1 (итальянцы сравняли счёт уже в дополнительное время). По итогам трёх туров группового этапа Евро-2024 Италия набрала четыре очка и заняла второе место в таблице, выйдя в плей-офф. Хорваты с двумя очками стали третьими в квартете B.