ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ясмин Паолини оценила игру Эммы Наварро, которую разгромила в 1/4 финала Уимблдона-2024

Ясмин Паолини оценила игру Эммы Наварро, которую разгромила в 1/4 финала Уимблдона-2024
Ясмин Паолини и Эмма Наварро
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская теннисистка, седьмая ракетка мира Ясмин Паолини дала оценку игре своей соперницы американки Эммы Наварро в 1/4 финала Уимблдона-2024. Паолини была сильнее Наварро. Счёт — 6:2, 6:1 в пользу итальянки.

«Против неё всегда тяжело играть, особенно психологически. Мне нравится, как она играет. Но в последних трёх матчах с ней у меня были настоящие проблемы. Я твердила, что это просто совпадение, что сегодня будет другая игра, на другом покрытии, поэтому я просто старалась быть более агрессивной», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 20:05 МСК
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Эмма Наварро
17
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

В полуфинале турнира Ясмин Паолини встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
Материалы по теме
«Я чувствую себя феноменально». Паолини — о победе в 1/4 финала Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android