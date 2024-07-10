Ясмин Паолини оценила игру Эммы Наварро, которую разгромила в 1/4 финала Уимблдона-2024

Итальянская теннисистка, седьмая ракетка мира Ясмин Паолини дала оценку игре своей соперницы американки Эммы Наварро в 1/4 финала Уимблдона-2024. Паолини была сильнее Наварро. Счёт — 6:2, 6:1 в пользу итальянки.
«Против неё всегда тяжело играть, особенно психологически. Мне нравится, как она играет. Но в последних трёх матчах с ней у меня были настоящие проблемы. Я твердила, что это просто совпадение, что сегодня будет другая игра, на другом покрытии, поэтому я просто старалась быть более агрессивной», — сказала Паолини на пресс-конференции.
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В полуфинале турнира Ясмин Паолини встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
- 10 июля 2024
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