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Алекс де Минор снялся с Уимблдона-2024, Новак Джокович — в полуфинале

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор снялся с Уимблдона-2024 из-за травмы.

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выходит в полуфинал турнира без борьбы.

Австралиец получил травму на матчболе в четвёртом круге. В самой концовке встречи против француза Артюра Фиса де Минор неудачно сыграл очко, которое принесло ему итоговую победу. По окончании матча австралиец прихрамывал и испуганно смотрел в сторону своей команды.

Характер повреждения не уточняется.

В матче четвёртого круга сербский теннисист без проблем обыграл датчанина Хольгера Руне, а затем попал в центр внимания из-за высказываний после встречи.

В полуфинале Уимблдона-2024 Джокович сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Тейлор Фритц (США, 13).