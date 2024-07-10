Алекс де Минор — о травме: врачи не могут назвать конкретные сроки восстановления

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекса де Минора поделился подробностями о травме, которая не позволила ему продолжить выступление на Уимблдоне-2024.

«Врачи не могут назвать конкретные сроки восстановления. Они могут составить от трёх до шести недель. Олимпиада явно под угрозой. Всё будет зависеть от самочувствия», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 10 июля, де Минор должен был выйти на корт матча 1/4 финала Уимблдона-2024 против второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. До старта стало известно, что провести встречу у него не получится из-за травмы бедра и разрыва хрящей.

Таким образом, Джокович вышел в полуфинал, где сыграет с победителем встречи между итальянским теннисистом, 25-й ракеткой мира Лоренцо Музетти и американским теннисистом, 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем.