Крейчикова в двух сетах обыграла Остапенко и вышла в полуфинал Уимблдона-2024

Чешская теннисистка 32-я ракетка мира Барбора Крейчикова вышла в полуфинал Уимблдона-2024. Сегодня, 10 июля, она обыграла соперницу из Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
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Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. За это время Крейчикова выполнила пять подач навылет, реализовала три брейк-пойнта из восьми, а также допустила три двойные ошибки. Остапенко удалось реализовать два брейк-пойнта из пяти, выполнить четыре подачи навылет. В то же время она допустила пять двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований Барбора Крейчикова сразится с казахстанской теннисисткой четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Встреча запланирована на 11 июля. Известна пара теннисисток и по другую сторону сетки Уимблдона-2024. Там Ясмин Паолини встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
- 10 июля 2024
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