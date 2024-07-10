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Крейчикова в двух сетах обыграла Остапенко и вышла в полуфинал Уимблдона-2024

Крейчикова в двух сетах обыграла Остапенко и вышла в полуфинал Уимблдона-2024
Барбора Крейчикова
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Чешская теннисистка 32-я ракетка мира Барбора Крейчикова вышла в полуфинал Уимблдона-2024. Сегодня, 10 июля, она обыграла соперницу из Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 15:10 МСК
Елена Остапенко
14
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. За это время Крейчикова выполнила пять подач навылет, реализовала три брейк-пойнта из восьми, а также допустила три двойные ошибки. Остапенко удалось реализовать два брейк-пойнта из пяти, выполнить четыре подачи навылет. В то же время она допустила пять двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Барбора Крейчикова сразится с казахстанской теннисисткой четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Встреча запланирована на 11 июля. Известна пара теннисисток и по другую сторону сетки Уимблдона-2024. Там Ясмин Паолини встретится с хорватской теннисисткой Донной Векич.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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