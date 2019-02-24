Лобовое столкновение. «Зенит» не дал «Локомотиву» себя обокрасть

«Зенит» из Санкт-Петербурга взял реванш у «Локомотива» и метит в тройку. Сибирякам не помог даже невероятный Павлов.

В «Зените» из Санкт-Петербурга собраны опытные игроки, за спинами которых выступления во многих российских командах, но новосибирский «Локомотив» всё равно выделяется. Сразу пять «зенитовцев» раньше носили форму «железнодорожников», причём Лукаш Дивиш и Георг Грозер играли в Новосибирске ещё в прошлом году. А связующий Максим Шульгин, наоборот, в межсезонье сменил Питер на Новосибирск.

Впрочем, переплетения волейбольных судеб в большей степени интересны болельщикам и любителям статистики, а игроки в дополнительной мотивации не нуждались. Достаточно было того, что «Зенит» в случае победы укрепился бы на третьем месте в таблице, а в случае поражения позволял «Локомотиву» себя догнать.

Если в нынешнем сезоне Суперлиги каждое очко на вес золота, то перед плей-офф их стоимость возрастает минимум вдвое.

Блоковое мышление

Болельщики включились с первых розыгрышей и сразу создали атмосферу большого волейбольного праздника. Команды прониклись и завелись как следует, но на качестве игры явно сказывалось волнение. Взаимные ошибки не позволяли ни одному из соперников уйти вперёд. Первым нащупал нити своей игры «Локомотив». Несколько роскошных блоков, эйс Родичева, чуть не убивший Сивожелеза, – и Климкин вынужден брать тайм-аут при счёте 7:11. Перерыв пришёлся для хозяев как нельзя кстати. Камехо совершил чудо в защите, после которого «Зенит» выиграл очко и пустился в погоню.

Константинов попытался сбить порыв петербуржцев, но после тайм-аута «Зенит» продолжил действовать ярко и результативно. Камехо и Грозер зачехлили нападающих «Локо» и вернули интригу в исходную позицию – 11:11. Сибиряки, упустив хорошее преимущество, не расклеились. Похоже, на лёгкий успех даже в отдельно взятом сете «железнодорожники» не рассчитывали. Вновь завязался напряжённый обмен очками на приёме. К радости болельщиков, нарушили паритет «зенитовцы». Волков классным блоком остановил первый темп, а Камехо не пощадил «Локомотив» после прекрасных действий партнёров в защите – 19:16. Константинов вновь прервал игру и призвал своих волейболистов не ошибаться в идеальных ситуациях. После паузы «Зенит» взял ещё один брейковый мяч, но коварные подачи Фабиана Джизги помогли «Локомотиву» достать оппонентов – 20:20.

Прогнозируемая тяжёлая концовка стала реальностью. Сначала Грозер, а в следующем розыгрыше Сафонов наглухо закрыли атаки Бакуна и вывели «Зенит» на сетболы – 24:22. А ошибка диагонального «Локомотива» на подаче лишила его команду шансов на победу в партии – 23:25.

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Павлов разгоняет «Локомотив»

В начале второй партии у «Зенита» ровным счётом ничего не получалось. Снова у игроков Климкина возникли трудности на подаче Джизги, плюс нападающим не хватало точности и хладнокровия. Сняться с неудобной расстановки хозяева смогли только после тайм-аута, когда счёт уже был 0:4. В первом сете у «Локомотива» тоже было преимущество в четыре очка, но выжать из этого реальную пользу не удалось. На этот раз сибиряки пошли ещё дальше и после атаки Куркаева довели перевес до пяти очков – 6:1. «Зенит» было подтянулся, но Бакун выбил оппонентов с приёма и вернул комфортную разницу в счёте – 10:5 в пользу клуба из Новосибирска.

Петербуржцы почти сразу приблизились после подач Грозера, да и с игры немецкий легионер был безупречен. Тем не менее, «Локомотив» сохранял небольшое преимущество, а после выхода на площадку Николая Павлова и вовсе сделал солидную заявку на победу в партии. Опытнейший диагональный не только уверенно держал подачу, но и поднимал сложные мячи в защите. Остановить разогнавшийся «Локомотив» не помог и тайм-аут Климкина. Вдобавок ко всему петербуржцы резко увеличили количество собственных ошибок, что приблизило их к потере сета – 13:20. После детской ошибки Камехо стало ясно, что в третьей партии всё начнётся заново, а очередная неточность Грозера позволила запротоколировать разгром – 25:16 в пользу Новосибирска.

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Час Волкова

В третьем сете «Зенит» решил не повторять прошлых ошибок и сразу взялся за дело. Эйс Волкова, ошибка Бакуна и впечатляющий блок Сафонова впервые оставили начало партии за хозяевами – 5:2. Константинов отреагировал тайм-аутом, после которого «Локо» собрался и принялся догонять. Важнейшее очко на блоке заработал Смоляр, а на его подачах новосибирцам удалось восстановить равновесие – 7:7. Вскоре арбитры взяли паузу и долго о чём-то совещались. Самое интересное, что видеоповтор никто из наставников не просил.

Джизга дежурной подачей вывел «Локо» вперёд, но «Зенит» тут же совершил рывок на подаче Сафонова. Особенно хорош в этом игровом отрезке был Волков, который и останавливал соперников блоком, и мощно атаковал, а после его грамотных подач преимущество хозяев и вовсе стало угрожающим. Палочкой-выручалочкой «железнодорожников» мог стать Ивович, положивший в площадку два мяча кряду, но «Зенит» упускать огромный перевес в счёте настроен не был. Пушечная атака Грозера завершила третий сет в пользу домашней команды – 25:19.

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«Зенит» болельщиков не подвёл

Равного дебюта партии зрители вновь не увидели. В четвёртом сете, как и в первых двух, начало осталось за «Локомотивом». У команды Константинова вновь заработал блок, к тому же здорово вводил мяч в игру Бакун – 6:3. Климкин не стал затягивать с тайм-аутом и ещё раз сумел изменить сценарий партии. «Зенит» тут же отыгрался и вышел вперёд благодаря подачам Волкова и грамотной работе на блоке. Константинов, в отличие от коллеги из Питера, истратил тайм-аут без видимой пользы. Мощная серия «Зенита» прервалась только после шести выигранных очков – 9:6.

К середине партии «Локомотив» снова нагнал оппонентов. Помогла и подача Джизги, и чёткая игра на блоке после атак Грозера. Кроме того, отличное впечатление производил Павлов, который вновь сменил на площадке Бакуна. Его эйс сделал счёт равным – 16:16, а ошибка Грозера вывела «Локомотив» вперёд. Климкин на тай-брейк явно согласен не был, а потому решил пообщаться со своими игроками. И вновь тайм-аут «Зенита» возымел действия. Блистательная игра Камехо помогла петербуржцам добраться до концовки при равном счёте. В концовке они ещё прибавили, но и «Локомотив» не отставал. Атака Сивожелеза после изобретательной передачи Панкова вывела «Зенит» на матчболы, а мощнейший выстрел Грозера заставил зал взорваться эмоциями – 25:23 в четвёртом сете и 3:1 по партиям.

«Зенит» взял реванш у «Локомотива» за предновогоднее поражение, а главное, сохранил третью позицию всего за четыре тура до конца регулярного чемпионата. Причём идущему вторым «Кузбассу» петербуржцы уступают все три балла. Борьба за более выгодных соперников по плей-офф в самом разгаре, и нет сомнений, что всё решится только в заключительном туре. Иначе в самом напряжённом сезоне Суперлиги и быть не может!