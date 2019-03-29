В долгу не остались. «Зенит» напугал болельщиков, но быстро исправился

«Зенит» из Санкт-Петербурга начал плей-офф Суперлиги с очень странной победы над «Локомотивом». Над логикой просто надругались.

Из всех четвертьфиналов мужского чемпионата России, пожалуй, наиболее яркую вывеску имеет противостояние питерского «Зенита» и новосибирского «Локомотива». И дело не только в громких брендах. Во-первых, команды уже обыгрывали друг друга в этом сезоне, во-вторых, для обоих клубов невыход в полуфинал будет сродни катастрофе.

У болельщиков были все основания ждать бескомпромиссной и непредсказуемой борьбы. А присутствие в составах обеих команд целого ряда звёздных волейболистов не вызывало сомнений: первый поединок серии будет не только горячим, но и зрелищным.

Сибирский характер в деле

Начало первой партии осталось за хозяевами, которых, несмотря на будний день, поддерживали несколько тысяч болельщиков. Алексей Сафонов затруднял соперникам приём неприятным планером, а Грозер здорово завершал усилия партнёров в нападении. Главный тренер «Локомотива», понимая, чем его команде грозит провал в дебюте, воспользовался тайм-аутом при счёте 1:4. Однако сбить стартовый порыв подопечных Климкина новосибирской команде не удавалось. Серию блестящих подач выдал Сивожелез. Тренер гостей при счёте 3:10 решил использовать второй тайм-аут, потому что дальше они уже могли и не пригодиться.

Два классных атакующих удара Ивовича показали, что отдавать партию без боя «Локомотив» не будет. Но «Зенит» продолжал контролировать ситуацию и уверенно двигаться к победе в первом сете. У команды Константинова никак не шла подача, да и на приёме были заметны серьёзные трудности. Но постепенно «Локо» ожил, стабилизировал отставание, а затем и пустился в погоню. Роскошный блок невысокого Ивовича сократил разницу в счёте до вполне отыгрываемой – 13:17.

Климкин взял тайм-аут, но успешная игра «Локомотива» оказалась не единичным всплеском. Куркаев выписал оппоненту блок, а главным поставщиком очков «Локомотиву» оставался Ивович. После его эйса спасение гостей уже не выглядело чем-то нереальным – 17:19. «Зенит» после небольшого замешательства собрался и отреагировал на рывок соперника – 21:17. После хитрой скидки Грозера петербуржцы заработали аж четыре сетбола – 24:20. И тут началось самое интересное. «Зенит» стал много ошибаться и свёл преимущество на нет, а «Локомотив» выстроил у сетки непробиваемую стену и совершил то, что при счёте 3:11 казалось невозможным, — выиграл сет – 28:26.

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Грозер вытягивает «Зенит»

«Зенит» получил болезненный удар, но времени рефлексировать не было. «Локомотив» же поймал кураж и старался извлечь из камбэка первого сета как можно большую выгоду. Ивович вывел новосибирский коллектив вперёд, на что Климкин отреагировал тайм-аутом. Напряжение плей-офф давило на обе команды. И «Зенит», и «Локомотив» чередовали классные розыгрыши с ошибками. Какое-то время на табло установился равный счёт.

Изменилась ситуация на подаче Антипкина. Грозер заработал очко после блока Камехо и заставил Константинова взять тайм-аут – 18:16 в пользу хозяев.

Болгарский наставник весь перерыв о чём-то беседовал с Фабианом Джизгой. После классной атаки Ивовича «железнодорожники» счёт сравняли, но ошибка серба вскоре помогла петербружцам заполучить перевес перед концовкой партии – 21:19. «Локомотив» изо всех сил старался доказать арбитрам, что мяч задел пальцы «зенитовцев», но видеоповтор показал обратное. И тут же Константинов снова прервал игру. После тайм-аута сибиряки снялись, но больше на подачу не выходили. Грозер не только мощно вводил мяч в игру, но и мастерски завершал атаки. Благодаря огненной игре своего лидера хозяева взяли второй сет – 25:20.

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«Локомотив» не дотерпел

«Локомотив» быстро отошёл от неудачной концовки предыдущей партии и несколько раз своими атаками и блоками заставлял болельщиков затихнуть. «Зенит» не смог совладать с подачей Бакуна и получил отставание «-4». Впрочем, через несколько розыгрышей от преимущества гостей не осталось ничего. Грозер отыгрался от блока в аут, Камехо закрыл Бакуна одиночным один в один, а после странной ошибки «Локо» не приёме счёт стал равным – 8:8. Константинов решил вмешаться и с помощью тайм-аута помог своей команде преодолеть спад. Пошёл обмен выигранными розыгрышами на приёме, который был прерван брейком «Локомотива» и последовавшим тайм-аутом Климкина.

После ещё одной хорошей подачи Алексея Родичева гости добились перевеса в три очка и могли наращивать преимущество, но тяжелейшее очко «Зениту» принёс Грозер – 13:15. Партия приближалась к развязке, хозяева делали всё, чтобы ликвидировать небольшое отставание, но «Локомотив» ценой огромных усилий удерживал лидерство. И всё-таки донести хрупкую фору в два очка до конца сета сибирякам не удалось. Камехо поставил точку в затяжном и напряжённом розыгрыше и сравнял счёт – 23:23. Ивович принёс своей команде сетбол и сам же отправился подавать. Климкин под подачу серба взял тайм-аут и не ошибся – Марко рискнул и послал мяч в сетку – 24:24. А вот «Зенит» в решающие моменты сыграл просто безупречно. Сафонов «зачехлил» Бакуна, а Антипкин мощной подачей позволил Грозеру набрать последнее очко в сете – 26:24.

А у «Зенита» есть Камехо

Начало четвёртого сета почти полностью копировало стартовый отрезок третьей партии. «Локомотив» благодаря классной игре Ивовича и Бакуна создал хороший перевес – 8:4, но «Зенит» вновь пресёк попытку побега. У петербуржцев выделялся Камехо, стабильно набиравший очки в атаке и здорово игравший в защите. После очередного подвига кубинца с российским паспортом счёт сравнялся – 10:10. Вскоре Грозер уже не первый раз за матч обманул тройной блок и вывел «Зенит» вперёд.

Петербуржцы шли к победе в первую очередь усилиями Камехо и Грозера, но «Локомотив» продолжал сопротивляться. При счёте 20:20 гости могли выйти вперёд, но после видеоповтора судьи приняли решение назначить спорный мяч. Сибиряки боролись, бросались за каждым мячом, но «Зенит» всё-таки нашёл свои шансы в атаке и одержал первую победу в серии. Блок Червякова принёс хозяевам решающее очко – 25:22. «Локомотив» пытался спастись с помощью видеоповтора, но судьи ошибки у «Зенита» не увидели, и зал повторно взорвался от радости.

Серия продлится в Новосибирске 14 апреля. От результата этой встречи будет зависеть, вернуться ли команды в Санкт-Петербург, или «Зенит» сыграет дома уже на стадии полуфинала.