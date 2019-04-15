«Факел» ждал десять лет. Осталось сделать последний шаг

В мужской Суперлиге определились три полуфиналиста. Казанскому и питерскому «Зениту», а также кемеровскому «Кузбассу» хватило двух матчей, чтобы решить вопрос попадания в топ-4, а новоуренгойский «Факел» и «Белогорье» отложили окончательное выяснение отношений на третий матч.

Восемь эйсов Грозера и реплики Климкина

Из всех ответных матчей четвертьфинала самым интригующим получился новосибирский. «Локомотив» и питерский «Зенит» бились так, что искры из площадки летели. «Железнодорожники» уже дотронулись до победы, но взять её не смогли. Героем матча стал немецкий диагональный «Зенита» Георг Грозер.

Попасть под «Локомотив» и выжить! «Зенит» – в полуфинале Суперлиги Новосибирску не хватило двух очков, чтобы обыграть гостей из Санкт-Петербурга. Теперь «Зенит» будет биться за медали, а «Локомотив» – нет.

В третьем сете он получил травму, неудачно приземлившись на ногу. Но Грозер, в прошлом игравший за «Локомотив», не просто продолжил матч, а вытащил свою команду из ямы. Именно его подачи позволили «Зениту» сравнять счёт в концовке третьей партии. В роли заводилы выступил не только Грозер, но и главный тренер питерцев Александр Климкин, несколькими крепкими словами рассказавший подопечным, что к чему.



Грозер даже с травмой был неудержим на подаче. В атаке у него 41 процент эффективности, и это не самый выдающийся показатель (если не обращать внимание на то, что немцу было сложно отталкиваться), а вот восемь эйсов – это запредельный уровень. Если прибавить ещё и остальные подачи, перелетавшие сетку и выбивавшие хозяев с приёма, статистика уже более чем внушительная.

Бессилие Уфы и концентрация Казани

Казанский «Зенит» после битвы с «Перуджей» в Уфу слетал, словно на тренировку. В первом матче в Казани, кстати, «Урал» тоже не оказал особого сопротивления. Но у себя дома вообще выглядел беспомощно. Даже собственные болельщики в клубных соцсетях выразили крайнее возмущение игрой команды.



А самые гневные комментарии заключались в том, что в четвертьфинале никто уже «Уралу» матчи «сливать» не будет. С намёком, видимо, на последний тур регулярки, в котором «Кузбасс» приехал в Уфу с дублёрами. «Зенит» дублёров в столицу Башкирии отправлять не стал и ни в одном из сетов не дал хозяевам набрать более 16 очков.



Чемпионы России расслабиться себе не позволили, хотя Владимир Алекно в итоге дал поиграть практически всем.

«Кузбасс» выбил Москву и теперь ждёт Питер

Кемеровский «Кузбасс» в двух матчах взял верх над московским «Динамо». Оба раза в четырёх сетах. И игра вроде бы ровная, и сложиться всё могло как в ту, так и в другую сторону, но динамовцам не хватило уверенности и сыгранности. В нынешнем сезоне они не раз уже проигрывали концовки равных партий и равных матчей, произошло это и сейчас. Блокирующий «Динамо» Илья Власов после поражения заметил, что бело-голубые игроки на площадке были, а вот команды не было.

Давай подавай. «Кузбасс» героически вытащил матч с «Динамо» Сибиряки разучились подавать и потрепали нервы болельщикам. А потом нашли подачу – и «Динамо» не поздоровилось. В Москве будет ещё круче?

Со стороны странными выглядели замены главного тренера «Динамо» Константина Брянского, который, кажется, так и не определился с основным составом и тем, как должны играть связующие. Замены следовали даже после удачного игрового отрезка. Динамовцы бились изо всех сил, но «Кузбасс» был сильнее.



Впереди у кемеровчан полуфинальная серия с питерским «Зенитом». Первый матч 21 апреля в Кемерово, вторая игра 25 апреля в Санкт-Петербурге. Третий при условии равенства вновь будет сыгран на площадке «Кузбасса» 28 апреля.

Безошибочный Клюка

Новоуренгойский «Факел» единственный раз в своей истории играл в полуфинале чемпионата России в сезоне-2008/09, ровно 10 лет назад. Тогда «Факел» завоевал бронзовые медали, а сейчас от выхода в топ-4 команду отделяет одна победа.



После поражения в Новом Уренгое «Факел» взял убедительный реванш у «Белогорья» в Белгороде. Стоит отметить великолепную игру доигровщика «Факела» Егора Клюки, который при своей агрессивной подаче не допустил ни единой ошибки. Клюка заработал непосредственно с подачи всего одно очко, но выбивал соперников с приёма. При этом Егор отлично действовал в приёме и надёжно – в атаке.



В составе «Белогорья» не пошла игра у канадского доигровщика Джона Перрина. В первом матче он действовал просто невероятно. Без этого звена «Белогорье» действовало достаточно предсказуемо. 17 апреля третий матч состоится в Новом Уренгое, а победитель в полуфинале сыграет с казанским «Зенитом».