«Динамо» от бронзы отказалось. «Уралочка» проиграла чемпионкам

В женской Суперлиге определились финалисты. Золотые медали разыграют калининградский «Локомотив» и московское «Динамо». Динамовки в третьем матче сумели сломить сопротивление «Уралочки» из Екатеринбурга. Решающая игра в отличие от двух предыдущих матчей затяжной не получилась – сказался класс московской команды.

Приём и центр решают всё

Первый сет решающего матча начался для «Уралочки» ошеломляюще. На подачу вышла связующая москвичек Майя Огненович, которая просто выбила соперниц с приёма. Сначала не справилась либеро Анна Подкопаева, едва поднявшая мяч – с таких приёмов нормальной атаки не организуешь.

Наталия Гончарова набрала первое очко, затем подачу не приняла Анастасия Гарелик, потом неудачная атака Анны Климец, а следом великолепный блок от Ирины Фетисовой, и вот уже 4:0. Это комфортное преимущество держалось, пока Фетисова играла у сетки, где была великолепна. Но как только она ушла на подачу, с которой «Уралочка» быстро снялась, команда Николая Карполя практически достала соперниц.

«Уралочка-НТМК» обыграла московское «Динамо» в первом полуфинальном матче ЧР

Однако «Динамо» благодаря Гончаровой вновь ушло в отрыв, но упустило преимущество. Ничто не предвещало этого для чемпионок России, но на подаче Гарелик счёт стал равным. Подача Анастасии с места не была убойной, но динамовки как-то с ней не разобрались. При счёте 9:11 что-то фантастическое продемонстрировала либеро «Уралочки», поднявшая на линии мяч после убойной атаки Гончаровой на чистой сетке, и мяч уральская команда выиграла.



«Динамо» в этот момент заиграло так, как играет всегда в сложных ситуациях – Огненович грузила Гончарову, а та забивала. Ну и Дарья Столярова, заменившая ошибавшуюся Яну Щербань, усилила игру в четвёртой зоне. Плюс «Уралочка» просто провалилась на приёме в середине партии: игроки мешали друг другу, не поднимали свои мячи. А ещё подопечные Карполя не забивали лёгкие переходящие, и неточно играли в атаке.



Москвички вновь оторвались в счёте, и это преимущество уже не упустили. Слабый приём и полностью проигранная борьба в центре стали ключевыми для определения победителя в партии.

Догонялки почти удались. Но почти не считается

Вторая партия началась для «Уралочки» ещё хуже, чем первая. Опять те же ошибки на приёме, к которым добавились ещё и неудачные передачи связующей Татьяны Романовой. Не прошло и пяти минут, как счёт уже стал 6:1 в пользу «Динамо». После тайм-аута, взятого Николаем Карполем, «Уралочка» немного встряхнулась.



Отрыв в счёте перестал расти, а на подаче Екатерины Ениной уральская команда сократила отставание до трёх очков. Казалось бы, ещё немного и можно достать соперниц. Но для этого нужно действовать разнообразнее в атаке, точно пасовать и иметь в составе Наталию Гончарову впридачу к Ксении Парубец.

Но даже им нужны точные передачи, а не мячи, которые нужно вычёрпывать из-за сетки или вообще летящие в никуда. После счёта 11:17 Николай Карполь посадил Романову на лавку и выпустил на площадку Ирину Задыхину.



«Уралочка» сумела наладить съём, после чего Романова вернулась и на своей подаче помогла команде сократить отставание до минимума. Но в концовке всё опять решилось в игре в центре сетки. Ирина Фетисова была просто неудержима на первом темпе, а Гончарова закрыла блоком Парубец.



В третьем сете «Динамо» повело в счёте, но «Уралочка» быстро перехватила инициативу. Преимущество гостей достигало трёх очков, они уверенно контролировали ситуацию, наладили игру на приёме, очень здорово работали на блоке, цепляя почти все атаки. Но в концовке сил уральским волейболисткам не хватило. Выиграть серию «Уралочка» могла только во втором матче, когда была в шаге от победы.

Московское «Динамо» сравняло счёт в серии с «Уралочкой» в полуфинале Суперлиги

Карполю просто некем было менять игроков стартовой шестёрки, а выдержать такое колоссальное напряжение на протяжении трёх матчей менее чем за неделю не удалось. «Уралочка» хоть и проиграла в трёх партиях, дала действующим чемпионкам настоящий бой. При равных показателях на подаче и на блоке всё решила игра в атаке и на приёме.



25 и 26 апреля «Динамо» в первых матчах финальной серии примет дома калининградский «Локомотив». Москвички уже 15-й раз подряд сыграют в финале чемпионата страны. «Уралочка» поборется за бронзу с казанским «Динамо».



Женщины. Суперлига. Полуфинал

«Динамо» (Москва) – «Уралочка» (Екатеринбург) – 3:0 (25:21, 25:23, 25:20)

Счёт в серии – 2:1