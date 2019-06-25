Самое страшное уже позади. Россия в двух шага от «Финала» Лиги наций

На этапе в бразильской Куябе сборная России выиграла два матча из трех. Проиграли россияне только Бразилии, хотя даже без Виктора Полетаева смотрелись достойно. Подводим главные итоги четвертого этапа Лиги наций.

Полетаева спрятали от бразильцев

Виктор Полетаев набрал отличную форму. В первом матче, против Германии, он показал 75% в атаке, с Болгарией было чуть меньше, но все равно диагональный был настоящим лидером сборной. А вот в игре с Бразилией Туомас Саммельвуо Полетаева не выпустил.



Все просто – Полетаев получил небольшой отпуск: он не полетит с командой в Австралию, а вернётся в Москву. Вновь присоединится к команде диагональный «Кузбасса» перед «Финалом шести». Конечно, если Россия туда попадет.



Саммельвуо последователен в своих решениях: в матче с Ираном в Урмие он дал почувствовать игровой ритм Федору Воронкову, который отыграл все три матча в Куябе. Сейчас во встрече с бразильцами дал поиграть Денису Земчёнку, который будет основным диагональным на этапе в Австралии. Так получилось, что лидеры команды не сыграли против сильных команд, но на турнирные перспективы сборной это сильно не повлияло.



Дублером Земчёнка будет Кирилл Клец. Молодой нападающий провел хороший сезон в немецком «Хипо Тироле», обратив на себя внимание тренеров сборной. Клец поедет с основным составом в Брисбен, после чего отправится на Универсиаду в Италию.

До Чикаго два шага

Обыграв в Куябе сборные Германии и Бразилии, россияне повысили свои шансы на путёвку в «Финал шести». На этапе в Брисбене сборной России будут противостоять аутсайдеры – Австралия и Китай, а также команда Аргентины.



Сейчас сборная России занимает четвёртое место в таблице Лиги наций, одержав девять побед. Столько же побед у Франции, но у Team Yavbou на два очка больше. Чтобы поехать в Чикаго, надо попасть в пятерку лучших, поскольку хозяева – команда США – пока занимают 7-е место. Россия опережает Италию и Польшу на одну победу, при этом у итальянцев меньше на одно очко, у поляков – на пять. Таким образом, две победы гарантируют России место в «Финале шести».



К тому же, итальянцам предстоит перелёт в Бразилию, и уже точно известно, что туда не поедет Симоне Джианелли. Шанс, что Италия потеряет очки, довольно высок.

Россия провалила Лигу наций, а впереди – олимпийский отбор. Всё пропало? Даже на домашнем этапе Лиги наций сборная России проиграла все матчи. Кто виноват? И что делать за месяц до старта главного турнира сезона?

Резерв пока не убедил

В первую очередь речь о доигровщиках. Ярослав Подлесных выдал хороший матч против Германии, но эта вспышка осталась единичной. Федор Воронков сыграл более стабильно, но это пока не та стабильность, которая позволит ему закрепиться в сборной. Об Антоне Семышеве говорить пока рано. Подводя итог, можно сказать, что все стараются, но класса и стабильности пока не хватает.



Особенно ярко это проявилось в третьем сете матча с Бразилией, где сборная России имела 23:20. Посыпались ошибки в приёме, а нападающие не могли добить мячи до пола. А вот резервист бразильцев – диагональный Алан – стал героем матча, набрав четыре очка в победной для его сборной концовке.

С подачей надо что-то делать

С Германией и Болгарией у нашей сборной подача получалась, а вот в матче с Бразилией количество ошибок в этом элементе просто зашкаливало. Возможно, всему виной психологическая зажатость перед серьезным соперником, возможно, накопилась усталость.

Интересно, что в игре с хозяевами этапа куда больше проблем сборная России создала сопернику планирующей подачей. Вообще, подача – по умолчанию ключевой элемент в игре нашей команды, но пока с ним есть проблемы. Если Саммелвуо удастся решить эту проблему, соперникам не поздоровится.

Все идет по плану

И это самый главный вывод из этапа в Куябе. Видно, что у тренерского штаба есть четкий план, и он выполняется. Есть ротация состава, есть эксперименты, которые дают определенную пищу для размышлений. И, что важно, есть результаты. Этим мужская сборная России отличается от женской. Понятно, что Лигу наций нельзя считать главным турниром года, но эта команда выглядит уверенной в себе и в выбранном пути. Будем надеяться, он приведет нас к победе на олимпийском отборе и чемпионате Европы.