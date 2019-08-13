Россия выиграла путёвку в Токио, не отдав соперникам ни одной партии. Но чтобы построить идеальную сборную, нужно ещё поработать.

Россия разгромила всех на олимпийском отборе. Но до команды мечты ей далеко

Мужская сборная России по волейболу прошла домашний отбор на Олимпиаду в Токио, не отдав соперникам ни одной партии. Это было практически идеально. Но впереди у команды более серьёзные испытания. Чтобы их выдержать, придётся постараться.

Россия это сделала! Наши волейболисты смели всех и прорвались на Олимпиаду Сборная России обыграла команду Ирана в трёх сетах. Соперники бились отчаянно, но устоять в Санкт-Петербурге не смогли.

Почему Россия выиграла отбор?

У России действительно очень сильная команда. Появление четырех опытных игроков после победы в Лиге наций сборную только усилило. Важный момент – кажется, что это вливание в уже сложившийся коллектив прошло безболезненно. Это заслуга Туомаса Саммельвуо: финн в который раз проявил себя классным психологом, чего не получилось, к примеру, год назад у Сергея Шляпникова. Не выбила из колеи команду и ситуация с переходом тренера в питерский «Зенит». Туомас отвел все вопросы на период после чемпионата Европы. Никакого дисбаланса в команду это не принесло.

У России была слабая группа. Не самая слабая из возможных, но и далеко не самая сильная. Европейский отбор столкнул лбами сборные Франции и Польши, Италии и Сербии. На месте одной из этих команд могли быть мы. Нет, безусловно, Россия способна обыгрывать любую из этих команд (да-да, и поляков с Леоном тоже), но сделать это было бы куда сложнее. В Питере же у нас был Иран, чья магия всё же проявляется в основном в родных стенах, и Куба, прогрессирующая, но нестабильная. Тем не менее, то, что обыграли всех в трех партиях, очень здорово! Ни о каком принижении заслуг команды речи быть не может.

Звёзды могут усилить сборную России по волейболу. Или всё разрушить? Вместе с чемпионами Лиги наций подготовку к отбору на Олимпиаду начнут звёзды российского волейбола. Но нужны ли они сборной России?

У России была отличная поддержка. Кажется, это уже становится настоящей фишкой нашей волейбольной сборной. На её матчи съезжаются болельщики со всей страны! По флагам с названиями городов можно было изучать географию. И это по-настоящему круто!

Россия просто была сильнее. Сборная показала неплохой волейбол, при этом оставив ощущение, что может прибавить. В плане физики (парни признавались, что к третьему дню усталость накопилась), тактики, сыгранности. Этот прогресс мы вправе ждать на чемпионате Европы.

Что хорошо уже сейчас?

Атмосфера. Повторяться не будем, здесь главное – сохранить то, что есть.



Два классных диагональных. Виктор Полетаев продемонстрировал, что готов стать основным диагональным сборной и при сильном конкуренте. Нападающий «Кузбасса» выдал прекрасный матч со сборной Ирана. Очень важно и то, что Максим Михайлов понимает свою роль в команде. Игрок казанского «Зенита» еще перед стартом отбора заявил, что Полетаев играет здорово, поэтому нет смысла ломать то, что работает. И он готов помогать всем, чем нужно. Это правильный подход.

Куба рядом. России пришлось помучиться перед главной битвой за Олимпиаду Российские волейболисты с трудом вытащили две сумасшедшие концовки в матче с Кубой. До путёвки на Олимпиаду остался один шаг.

Два разноплановых связующих. И они здорово дополняют друг друга. Игорь Кобзарь лучше работает с центральными, играет в более быстрый волейбол, иногда, правда, в ущерб качеству. Кроме того, Кобзарь иногда заигрывается. Александр Бутько даёт качество и здорово раскидывает мячи в края. Правда, не так быстро. К плюсам можно отнести то, что Бутько нашел хорошее взаимодействие с Клюкой и Полетаевым, плюс блок у Бутько посильнее, да и подача в Питере летела здорово. Командная атака в 57% в матче с Ираном – большая его заслуга.

К минусам (и это признал сам пасующий после матча с Ираном) – практически полное отсутствие игры с центрами и то, что периодически Александр зацикливается на передачах одному адресату. С Ираном это был Клюка. Из-за небольшой скорости нашим нападающим приходилось играть против двойного блока. С чем они хорошо справились, спасибо хорошим природным физическим данным и форме. Впрочем, Бутько только недавно присоединился к команде и ещё тоже не на пике. Все шероховатости есть время поправить. А кому в каком матче быть основным – решать Саммельвуо. Важно, повторюсь, что тренер и пасущие понимают и доверяют друг другу. После матча с Ираном мнения болельщиков и специалистов разделились примерно поровну. Что ж, в споре рождается истина.

Играют все! Российские волейболисты разгромили мексиканцев Три сета. Чуть больше часа. Подавляющее преимущество. Интересно, наши парни разогреться успели?

Что нужно улучшить?

Нет конкуренции в доигровке. И это самая большая проблема сборной прямо сейчас. Есть блестящие Волков и Клюка, но за ними пропасть. Воронков и Семышев, безусловно, талантливы, но им не хватает в первую очередь опыта. Подлесных, который также в обойме сборной, чуть опытнее, но если только чуть. Возможно, перед чемпионатом Европы тренерский штаб рассмотрит ещё какие-то кандидатуры? Можно вспомнить о попытке натурализации Ореола Камехо, но его карантин с вероятностью в 99% не завершится к Олимпиаде в Токио.

Дмитрий Мусэрский. Выглядел откровенно посредственно на отборе. Здесь комплекс факторов: и то, что Александр Бутько не жаловал центров, и небольшая травма, беспокоившая Дмитрия, и явная физическая неготовность. Мусэрский провел сезон в Японии на позиции диагонального. Это совсем другая высота блока, совсем другой игровой ритм. Кроме того, после сезона он перенёс плановую операцию и явно не успел набрать кондиции. Если в атаке в матче с Ираном Бутько ему особенно не пасовал, то на блоке при быстрой передаче наш центральный не то, что не успевал, а в ряде ситуаций даже не пытался идти в края.

Мусэрский в своих лучших кондициях – огромное усиление. У тренерского штаба есть ровно месяц, чтобы привести звезду в форму и встроить его в командную игру. Если получится – наша линия центральных будет наводить ужас на всех соперников. Без исключений.

Чего ждать?

Ждать нужно борьбы за самые высокие места на чемпионате Европы, Кубке мира и Олимпиаде в следующем году. У нас сейчас действительно очень хорошая команда. Но пока не команда мечты. Ей она может стать чуть позже.