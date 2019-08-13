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Как сборная России провела победный отбор на Олимпиаду-2020

Россия разгромила всех на олимпийском отборе
Пётр Кондаков
Россия разгромила всех на олимпийском отборе. Но до команды мечты ей далеко
Россия выиграла путёвку в Токио, не отдав соперникам ни одной партии. Но чтобы построить идеальную сборную, нужно ещё поработать.
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России по волейболу прошла домашний отбор на Олимпиаду в Токио, не отдав соперникам ни одной партии. Это было практически идеально. Но впереди у команды более серьёзные испытания. Чтобы их выдержать, придётся постараться.

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Сборная России обыграла команду Ирана в трёх сетах. Соперники бились отчаянно, но устоять в Санкт-Петербурге не смогли.

Почему Россия выиграла отбор?

У России действительно очень сильная команда. Появление четырех опытных игроков после победы в Лиге наций сборную только усилило. Важный момент – кажется, что это вливание в уже сложившийся коллектив прошло безболезненно. Это заслуга Туомаса Саммельвуо: финн в который раз проявил себя классным психологом, чего не получилось, к примеру, год назад у Сергея Шляпникова. Не выбила из колеи команду и ситуация с переходом тренера в питерский «Зенит». Туомас отвел все вопросы на период после чемпионата Европы. Никакого дисбаланса в команду это не принесло.

У России была слабая группа. Не самая слабая из возможных, но и далеко не самая сильная. Европейский отбор столкнул лбами сборные Франции и Польши, Италии и Сербии. На месте одной из этих команд могли быть мы. Нет, безусловно, Россия способна обыгрывать любую из этих команд (да-да, и поляков с Леоном тоже), но сделать это было бы куда сложнее. В Питере же у нас был Иран, чья магия всё же проявляется в основном в родных стенах, и Куба, прогрессирующая, но нестабильная. Тем не менее, то, что обыграли всех в трех партиях, очень здорово! Ни о каком принижении заслуг команды речи быть не может.

Звёзды могут усилить сборную России по волейболу. Или всё разрушить?
Вместе с чемпионами Лиги наций подготовку к отбору на Олимпиаду начнут звёзды российского волейбола. Но нужны ли они сборной России?

У России была отличная поддержка. Кажется, это уже становится настоящей фишкой нашей волейбольной сборной. На её матчи съезжаются болельщики со всей страны! По флагам с названиями городов можно было изучать географию. И это по-настоящему круто!

Россия просто была сильнее. Сборная показала неплохой волейбол, при этом оставив ощущение, что может прибавить. В плане физики (парни признавались, что к третьему дню усталость накопилась), тактики, сыгранности. Этот прогресс мы вправе ждать на чемпионате Европы.

Что хорошо уже сейчас?

Атмосфера. Повторяться не будем, здесь главное – сохранить то, что есть.

Два классных диагональных. Виктор Полетаев продемонстрировал, что готов стать основным диагональным сборной и при сильном конкуренте. Нападающий «Кузбасса» выдал прекрасный матч со сборной Ирана. Очень важно и то, что Максим Михайлов понимает свою роль в команде. Игрок казанского «Зенита» еще перед стартом отбора заявил, что Полетаев играет здорово, поэтому нет смысла ломать то, что работает. И он готов помогать всем, чем нужно. Это правильный подход.

Куба рядом. России пришлось помучиться перед главной битвой за Олимпиаду
Российские волейболисты с трудом вытащили две сумасшедшие концовки в матче с Кубой. До путёвки на Олимпиаду остался один шаг.

Два разноплановых связующих. И они здорово дополняют друг друга. Игорь Кобзарь лучше работает с центральными, играет в более быстрый волейбол, иногда, правда, в ущерб качеству. Кроме того, Кобзарь иногда заигрывается. Александр Бутько даёт качество и здорово раскидывает мячи в края. Правда, не так быстро. К плюсам можно отнести то, что Бутько нашел хорошее взаимодействие с Клюкой и Полетаевым, плюс блок у Бутько посильнее, да и подача в Питере летела здорово. Командная атака в 57% в матче с Ираном – большая его заслуга.

К минусам (и это признал сам пасующий после матча с Ираном) – практически полное отсутствие игры с центрами и то, что периодически Александр зацикливается на передачах одному адресату. С Ираном это был Клюка. Из-за небольшой скорости нашим нападающим приходилось играть против двойного блока. С чем они хорошо справились, спасибо хорошим природным физическим данным и форме. Впрочем, Бутько только недавно присоединился к команде и ещё тоже не на пике. Все шероховатости есть время поправить. А кому в каком матче быть основным – решать Саммельвуо. Важно, повторюсь, что тренер и пасущие понимают и доверяют друг другу. После матча с Ираном мнения болельщиков и специалистов разделились примерно поровну. Что ж, в споре рождается истина.

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Три сета. Чуть больше часа. Подавляющее преимущество. Интересно, наши парни разогреться успели?

Что нужно улучшить?

Нет конкуренции в доигровке. И это самая большая проблема сборной прямо сейчас. Есть блестящие Волков и Клюка, но за ними пропасть. Воронков и Семышев, безусловно, талантливы, но им не хватает в первую очередь опыта. Подлесных, который также в обойме сборной, чуть опытнее, но если только чуть. Возможно, перед чемпионатом Европы тренерский штаб рассмотрит ещё какие-то кандидатуры? Можно вспомнить о попытке натурализации Ореола Камехо, но его карантин с вероятностью в 99% не завершится к Олимпиаде в Токио.

Дмитрий Мусэрский. Выглядел откровенно посредственно на отборе. Здесь комплекс факторов: и то, что Александр Бутько не жаловал центров, и небольшая травма, беспокоившая Дмитрия, и явная физическая неготовность. Мусэрский провел сезон в Японии на позиции диагонального. Это совсем другая высота блока, совсем другой игровой ритм. Кроме того, после сезона он перенёс плановую операцию и явно не успел набрать кондиции. Если в атаке в матче с Ираном Бутько ему особенно не пасовал, то на блоке при быстрой передаче наш центральный не то, что не успевал, а в ряде ситуаций даже не пытался идти в края.

Мусэрский в своих лучших кондициях – огромное усиление. У тренерского штаба есть ровно месяц, чтобы привести звезду в форму и встроить его в командную игру. Если получится – наша линия центральных будет наводить ужас на всех соперников. Без исключений.

Чего ждать?

Ждать нужно борьбы за самые высокие места на чемпионате Европы, Кубке мира и Олимпиаде в следующем году. У нас сейчас действительно очень хорошая команда. Но пока не команда мечты. Ей она может стать чуть позже.

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