В российском волейболе разыграли первый титул! «Динамо» драматично спаслось с 0:2

Кубок Столетия стал некоей калькой с плей-офф чемпионата России этого года: те же команды, те же финалисты, те же пять партий. Но результат противоположный. В мае «Динамо» почти перевернуло золотую серию, но уступило кубок в драматичном пятисетовике, а накануне вырвало золото в таком же формате, совсем отдав инициативу в первых двух партиях. Только в концовке москвичи собрались и заиграли – от центра до краёв. А победу добыли эйсом – элементом, который, как ни парадоксально, сначала не летел у парней Константина Брянского. 2:3 (25:17, 25:17, 23:25, 21:25, 14:16).

Финал за третье место оказался менее эффектным: «Локомотив» буднично переиграл питерский «Зенит» в трёх партиях.

«Там ребята с характером, никто руки не опустит»

В первых двух сетах – даже без легионеров – «Зенит» смотрелся эталонно: у них и своё залетало, и москвичам они не давали забить, мощными подачами полностью лишив тех качественной атаки. Связующий Павел Панков лишь вопрошал: 24% позитивного приёма, когда у казанцев 57%, и, как следствие, нападение из любой зоны и в любом направлении.

«Божил» новичок команды Алексея Вербова Роман Романовский, который шарашил на подаче и блоке – добрая половина очков на старте была его. Два с половиной сета идеально провёл другой молодой спортсмен, Михаил Лабинский, который, кажется, лишь греет место для Сэма Деру – бельгиец в прошлом всё же был первым номером в доигровке и вернётся к старту Суперлиги после провала на отборах к Олимпиаде – историческую путёвку в Париж они так и не получили. Но сейчас не об этом.

На молодого доигровщика легла почти вся атака (23 очка в итоге), а первую ошибку он допустил в концовке третьей партии. Тогда же поплыла вся команда. И даже Вербов с призывами не раскисать обращался к парням в перерывах, будто что-то чувствуя: «Они сейчас что-то ищут, мы должны быть сфокусированы на своём».

И затем ещё – реакция коуча на небольшую стычку у сетки была однозначной — надо играть от себя: «Не имеете права реагировать, это они сейчас ищут вас. Мы должны делать своё дело. Мы играем в игру, не надо туда смотреть. Там ребята с характером, никто руки не опустит. Играем до последнего».

То ли из-за расконцентрации, то ли из-за нехватки физики, но вторая часть матча не сложилась у всех из Казани – а третий сет стал переломным. Москвичи много ошибались, но при этом наконец наладили приём и свободнее задышали в атаке (56% против 38% у соперника). Тут же включился блок Ильи Власова и край Антона Семышева. Они часто приходили на подмогу Романасу Шкулявичусу, который и стал самым результативным в «Динамо» (20 очков). На подаче Ильи москвичи вообще совершили важнейший рывок с 19:17 до 21:17 и выиграли партию благодаря его же блоку на Волкове.

Права на видео принадлежат ВФВ. Посмотреть его можно в телеграм-канале Всероссийской федерации волейбола.

«Не опускаем голову. Продолжаем гнуть своё», – вновь, уже к силе духа, взывал коуч казанцев. А дальше два эйса Романаса и один Власова – и бело-голубые уже ушли в отрыв (9:5), который додержали за счёт стабильной атаки доигровщиков и первого темпа центра – Илья реализовал три из четырёх в атаке. На тай-брейке долго лидировали казанцы, но после заступа Дмитрия Волкова на пайпе и эйса Шкулявичуса «Динамо» переломило ход матча и повело – 10:9. Дмитрий Жук темповой атакой добыл сетбол, а Богдан сделал эйс в Лабинского. Герой матча не принял в самый важный момент – и 16:14.

Важная победа подопечных Константина Брянского перед стартом Суперлиги и в преддверии очередного турнира Суперкубка России, который пройдёт 28 октября в столице Татарстана. Принципиальное дерби превращается в волейбольное «эль класико» – иначе не назовёшь третий очный финал подряд!

«Не стыдно? Короче, домой?»

И бронзовый матч прошёл по мотивам битвы прошлого сезона в чемпионате России. Другие составы, возможности, степень готовности, но такой же результат: «Локо» оформляет третье место в Кубке Столетия. И входит в сезон точно на подъёме. 3:0 (25:22, 25:18, 25:20).

Без Пламена Константинова, который с Болгарией пытался бороться за путёвки на Олимпиаду, к медалям новосибирцев привёл Георги Петров. И центры «Локомотива»!

Ильяс Куркаев в матче за бронзу Кубка Столетия Фото: vk.com/volleyvfv

Что не получилось реализовать в полуфинале с казанским «Зенитом», сложилось против их одноклубников из Санкт-Петербурга. Подопечные Виктора Сидельникова практически не затрудняли подачу. А, как известно, без силовой и качественной первой против команд, которые строят волейбол от центра, тяжело играть. Так что Константин Абаев выкручивал фантастические передачи на Дмитрия Лызика. Только посмотрите!

Или так! Костя уже пасовал на второго центра Ильяса Куркаева. Это решило исход первого сета, повлияло и на борьбу за лидерство в двух последующих.

Стартовое преимущество быстро ушло под контроль номинальных хозяев площадки – всё-таки в Калининграде базируются тёзки «Локо» из женской Суперлиги – весь стадион поддерживал ребят из Новосибирска. Перекричать их мог разве что наставник «Зенита» Виктор Сидельников, который раз за разом пытался привести парней в чувство сочными монологами: «Не стыдно? Уже домой?»

О преимуществе «Локо» говорила не только более слаженная игра, но и цифры: 39 очков в атаке против 23 у «Зенита», 8-2 по эйсам и меньше ошибок – 19-24. Без лидеров питерцев – Виктора Полетаева и Егора Клюки – новосибирцы забрали матч за счёт слаженности и командной игры: одним из немногих новичков станет лишь болгарин Мартин Атанасов, но и он прибудет в расположение команды во второй части сезона.

«Зенит» же будет входить в сезон без новых мировых топов, но с матёрыми локальными середняками Павлом Железняковым в диагонали и Андреем Титичем в доигровке.