«Мы отползли по игре». Пять главных результатов первого тура волейбольной Суперлиги

В мужской волейбольной Суперлиге завершился 1-й тур. Уже на старте чемпионата фавориты показали свой серьёзный настрой на сезон. Обошлось без ярких сенсаций, но тем не менее команды нашли чем удивить.

Дерзкий новичок

В одном из первых матчей сезона сошлись прошлогодний чемпион и новичок Суперлиги. Вопреки ожиданиям, на площадке пошла по-настоящему упорная борьба. Казанскому «Зениту» пришлось попотеть, чтобы обыграть «Шахтёр». Чемпионы едва справились с соперником и чудом избежали тай-брейка.

В первом сете казанцев тащил Кирилл Клец, реализовавший 91% атак, но этого было недостаточно. Белорусы уже в середине периода завладели заметным преимуществом (15:12) и удержали его до конца – 25:21.

Второй сет получился не менее напряжённым, но остался за действующими чемпионами — 25:23. В третьем сете у «Зенита» игра наладилась — 25:19 — правда, не до конца. В четвёртом сете пришлось отыгрываться с 18:21. Благодаря стараниям Клеца и Дмитрия Волкова удалось сравнять счёт, а ошибки соперника и классные атаки Андрея Сурмачевского позволили вырвать победу – 26:24.

«Мы играли ужасно. Сердце ёкало, когда падали мячи, которые у нас не падали никогда. Это говорит об эмоциональной усталости, – заявил главный тренер «Зенита» Алексей Вербов. — Очень понравился «Шахтёр». Они играли максимально хорошо, рисковали, у них всё получалось в защите. Мы отползли по игре, это должна была быть пятая партия. А там никто не может предсказать, как сложилось бы. С таким нашим состоянием могли в пятой партии не добежать. «Шахтёр» не затеряется в нашем чемпионате. Передаю привет всем командам Суперлиги – с «Шахтёром» легко не будет».

Лёгкие победы

Если у казанского «Зенита» первый матч сезона получился очень нервным, то «Локомотив», московское «Динамо» и «Зенит» СПб одержали лёгкие победы.

Игра между «Динамо» и «Новой» открывала сезон Суперлиги. Первые две партии москвичи забрали быстро и легко – 25:16, 25:17. Матч складывался настолько спокойно, что Павла Панкова отправили отдыхать. Правда, вскоре связующему пришлось вернуться на площадку – в третьей партии «Динамо» проигрывало 11:14. С возвращением капитана игра бело-голубых наладилась, а соперники стали допускать больше ошибок. Москвичи дожали – 25:23.

«Локомотив» же с лёгкостью обыграл «Югру-Самотлор», даже несмотря на проблемы со съёмом, – 3:0 (25:20, 25:19, 25:18).

Как сказал главный тренер железнодорожников Пламен Константинов, матч новосибирцы выиграли за счёт блока и подачи, а не съёма.

Не слишком много сил в первом матче потратил и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Во многом благодаря шикарной игре Ивана Яковлева и Виктора Полетаева петербуржцы не оставили и шанса «Нефтянику» – 3:0 (25:16, 25:19, 25:22).

Плотная борьба

Самую огненную встречу тура выдали «Факел» и «Урал».

Первая партия началась для новоуренгойцев не слишком удачно: команда уступала сопернику (13:17), к тому же травму получил ключевой игрок – Сергей Гранкин. Но хозяевам всё-таки удалось переломить ход сета. Во многом благодаря ошибкам Милада Эбадипура «Факел» сравнял счёт – 19:19, а потом и вовсе вышел вперёд – 22:19. В итоге сет остался за Новым Уренгоем – 25:23.

Во второй партии Эбадипур исправился, а соперник расслабился. И уфимцам удалось забрать этот сет – 25:23. А вот следующие две партии остались за «Факелом» — 25:22, 25:21, хоть команды и шли очко в очко. Хозяевам серьёзно помог Владислав Бабкевич, реализовавший 58% атак.

Новый тренер «Факела» Роман Емполов удачно дебютировал в Суперлиге. А вот наставник уфимцев Андрей Воронков, вернувшийся после дисквалификации, не слишком успешно провёл первый матч в мужской Суперлиге за шесть лет.

«К нам в самый последний момент присоединились наши легионеры, поэтому в таком составе мы начинаем играть с листа, – пояснил Воронков. – Урош Ковачевич за пять дней пролетел десятки тысяч километров, но, надо отдать ему должное, выразил желание играть сегодня. Однако возможности организма не безграничны, поэтому последовала замена по ходу матча.

«Факел» действовал достаточно уверенно в атаке, мы выстраивали взаимодействия «блок-защита», однако в какие-то моменты Бабкевичу удавалось нас переиграть за счёт высоты. Мы где-то перестроились, но поздновато. И допустили много ошибок на подаче, хотя последние циклы подготовки работали с ней достаточно уверенно. Возможно, было какое-то волнение, связанное с началом чемпионата, однако всё-таки не в этом была главная причина. Просто нам надо в максимально короткие сроки наладить взаимодействия и хорошо поработать над тем, что сегодня не получилось».