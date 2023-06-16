«Доминировать проблематично». Алексей Вербов рассказал, как построил непобедимый «Зенит»

Казанский «Зенит» оформил первое за пять лет чемпионство под руководством 41-летнего специалиста Алексея Вербова. В «золотом» финале они в трёх матчах обыграли московское «Динамо». Казанцы вообще собрали требл: к трофею чемпионов России добавили Спартакиаду в составе сборной Татарстана и Кубок России. Но, по словам тренера казанцев, жил этой победой он недолго: уже через неделю чувства остыли и пришлось перезагрузиться.

В интервью «Чемпионату» Вербов рассказал о главных изменениях в «Зените» после прошлогодней бронзы, поделился мнением о «новой эпохе» команды и сравнениях с Владимиром Алекно. А также высказался о новой должности Александра Волкова в «Белогорье», о возвращении Андрея Воронкова в лигу после скандала и сборной России – на международную арену.

«Если правильно выстраиваешь процесс, отношения в коллективе, титулы никуда от тебя не уйдут»

— Алексей Игоревич, первое чемпионство в качестве тренера «Зенита» – топ-3 лучших моментов в профессиональной карьере?

— Я бы не стал отделять это чемпионство от других титулов, заработанных в качестве спортсмена или тренера. Конечно, эмоции были суперские, и в первую очередь ты понимаешь, что проделанная работа прошла не зря, много сил было в это вложено. Всегда эти первые моменты — осознание происходящего — доставляют радость. Но недолго, если честно: в течение первой недели, пока идут поздравления, мы отмечаем, это находится в поле зрения – ты этим живёшь. Дальше уже всё отходит на второй план, ты перезагружаешься. Если мы говорим про чемпионат – есть отпуск, если говорим о кубках, то уже через несколько дней входишь в новый режим работы.

— Можно сказать, что это на 100% успешный сезон?

— Для меня не чемпионство показатель успешности команды. Это ежесекундные, ежеминутные, максимум еженедельные приятные ощущения. Но глобально мы работаем целый год, живём все вместе. Гораздо важнее, как протекает сезон, насколько команда движется в правильном направлении, насколько всем хочется находиться в коллективе, работать, играть, помогать друг другу.

В прошлом году мы чемпионство не выиграли, но ощущения от сезона у меня были примерно такие же. Конечно, краски иные – после победы или после поражения. Однако если глобально брать срок – сколько длится сезон – для меня важно, чтобы всё работало как часы. К чему, в общем-то, и стремлюсь. Течение сезона для меня более важно, чем конечный результат. Убеждён, если правильно выстраиваешь процесс, отношения в коллективе, в конечном счёте титулы от тебя никуда не уйдут.

— Ревела тогда, кажется, вся площадка. После нескольких недель, признайтесь, подступают слезы? Или, как вы любите говорить, это уже в прошлом?

— Да, слёзы счастья и радости присутствовали у многих. Но их было гораздо больше, когда Рома Порошин уходил от нас после Спартакиады. Или Саша Волков заканчивал карьеру на победной ноте. Или когда мы завершали сезон командным ужином и прощались со многими игроками – слова благодарности друг другу говорили. Вот эти слёзы – такие настоящие, мужские – доставляют, если честно, больше, чем слёзы от победы. Потому что это неподдельные эмоции, опять же, результат создания правильной атмосферы. Слёзы присутствуют, но их больше оказалось вне площадки, чем на ней.

— После требла – Спартакиада, Кубок России, ЧР – можно сказать, что началась эпоха Алексея Вербова в «Зените»?

— Мне кажется, некорректно так говорить. В спорте так не бывает. Да, случаются какие-то продолжительные победные истории. Но не хочется про нас в данном контексте говорить. За два года мы провели хорошую работу: получилось из пяти трофеев забрать четыре. Один европейский кубок, к сожалению, не доиграли. В условиях нынешней конкуренции какая-то эпоха тренера или команды невозможна в долгосрочной перспективе – доминировать одному клубу крайне проблематично. У нас есть один клуб, который выделяется по своим возможностям, но у них не особо получается.

Алексей Вербов, Александр Волков и Дмитрий Волков Фото: РИА Новости

Да и лично не стал бы себя выделять. За эти два года весь клуб сработал: начиная со спонсоров, что дали нам возможность подобрать такой состав, заканчивая руководством, которое всегда находится в каком-то поиске ресурсов, спонсоров, бюджета. Тем более все понимают, какое сейчас время. Мы единое целое: у нас нет разделения на «босс-подчинённый» и «тренер-игрок». Так что хочется поблагодарить и тренерский штаб, который всегда находится в тени всех побед. Без них нет никаких шансов одержать победу на длинной дистанции.

Конечно, ребята – это те игроки, которые являются вершителями любых достижений, трофеев. Так что эта команда за два года провела хорошую работу, но мы точно не собираемся останавливаться на достигнутом. Хотим продолжать радовать наших болельщиков.

— Кажется, у вас самая крупная фан-база.

— Даже на чужой площадке чувствуется поддержка. Зал в матче с «Динамо», кажется, был наполовину за нас. Мы чувствовали наших преданных болельщиков, которые приехали не только из Казани, но и из разных регионов. Это не единичный случай: в залах их всегда очень много. Это придаёт дополнительные силы, которые мы тратим после матча: после тяжёлых игр к тебе подходит по сто человек и нужно выдержать определённую нагрузку. Нужно улыбаться, фотографироваться, подписывать майки, шарфы. Но это возвращается к тебе, когда слышишь, как за тебя болеют не в Казани. (Улыбается.)

«Не уверен, что получится, как Карполь, так долго тренировать. Может не хватить»

— И всё же можете сравнить это с эпохой Владимира Алекно в Казани: философия, стиль, подбор игроков?

— Они у нас отличаются. Мы немного по-разному смотрим на вещи. Никто не говорит, как правильно делать, просто все люди разные, у каждого разный подход. И с разными подходами получается добиваться поставленных целей.

— Хотели бы однажды перебить его достижения на этой должности?

— Это точно не самоцель. Сложно будет кому-либо это повторить. Если честно, я уже точно не гонюсь за конкуренцией. Зная себя, не уверен, что получится так долго и такое количество времени проработать. Это сумасшедшая нагрузка, труд. Я просто снимаю шляпу перед такими людьми, как Владимир Алекно, Николай Карполь, Геннадий Шипулин, которые очень много сил, здоровья вложили в те команды, с которыми работали. Карполь и по сей день продолжает, слышал, он в Книгу рекордов Гиннесса попал. Думаю, это неповторимый результат. Даже не по количеству титулов, а по времени и той энергии, которые он затратил.

Владимир Алекно Фото: РИА Новости

— Мы не говорим о 50 годах.

— Сейчас получаю удовольствие от работы, хочется развиваться. Это прямо то, к чему я шёл, стремился. Но не знаю, как долго этот энтузиазм продлится. Как игрок, например, понял, что остановился, мне перестало быть это интересным. Про 50 лет Карполя я вообще не говорю. Даже 10 лет — это огромный срок при той затраченной энергии и тех силах, которые ты как педагог даёшь ребятам и всем, кто тебя окружает. Не уверен, что получится так долго. Может не хватить.

— Алекно, кстати, присутствовал на матче с «Динамо» в Казани. Кажется, волейбол его не отпускает. Как вы думаете, увидим его еще в клубном чемпионате? Или он больше про мировые сборные?

— Мне сложно ответить. Это лучше к нему обратиться: к чему он готов, устал или не устал от волейбола.

«Сериал «Тед Лассо» — близкий по духу, документалку про сборную Италии смотрели командой»

— Вы как-то анализировали его действия, обращались к решениям из прошлого, чтобы использовать в своей работе?

— То, что тебе близко, конечно, берёшь, используешь в своей работе. Много с кем общался, брал лучшее от представителей жанра. И сейчас по-прежнему стараюсь развиваться, не стоять на месте каждый день на площадке и за её пределами – это один из моментов моей философии. Тем, кто останавливается, уже нечего делать в любой сфере. Ты начинаешь обманывать то, чем занимаешься.

Возвращаясь к себе как игроку: у меня были предложения с хорошими контрактами, можно было оставаться ещё играть и в «Зените», да и на Олимпиаду в Токио, думаю, мог бы попасть. Но уже остановился в этом плане. Так что хочется поблагодарить Владимира Романовича и руководство за возможность, что дали шанс осуществить свою мечту – следующую после игровой карьеры.

Кадр из сериала «Тед Лассо» Фото: Apple

— Чей тренерский опыт вас вдохновляет?

— Меня вдохновляет всё: любая спортивная информация. Всегда есть то, из чего можно вынести пользу: что-то, чему я следую, или что-то, в корне отличающееся от моего представления. Книги по психологии, автобиографии, художественные фильмы – ни один не пропустил. Есть и документальное кино, где показывается жизнь команды. Недавно смотрел про «Арсенал», про «Чикаго Буллз», про Шакила О`Нила и сборную Италии вместе с командой. Могу сериал «Тед Лассо» отметить: очень интересный и близкий по духу. Так что ты всегда что-то подтверждаешь, что-то опровергаешь и изменяешь. Это и есть реалии тренерской жизни.

«Никогда не сложно сказать несколько слов и извиниться, даже если это того не стоило»

— Заметила, вы часто любите менять тональность в перерывах: где-то накричать, где-то «сыграть» психолога. Вы просто забываетесь и одергиваете себя или живете на площадке в моменте?

— Конечно, в играх часто случаются стрессовые моменты. И нужно перед тем, как что-то говорить команде, научиться управлять своими эмоциями. За три-четыре года тренерской карьеры лучше стал с этим справляться: если вначале эмоции выходили на первый план – ты жил и действовал по наитию – то сейчас это происходит более рационально и осознанно. И в тяжёлые моменты ты умеешь контролировать себя: чувствовать и понимать команду.

Ситуации бывают разные: команда перегорела, расстроилась, очутилась в лёгком нокауте, что-то не получается или, наоборот, все летят и нужно где-то тормозить на эмоциях. Также важно знать индивидуальные особенности: темперамент и психологию подопечных. Каждому нужен индивидуальный подход, слова, определённые заготовки – в различных ситуациях использовать план А, В или С. Чем тренер квалифицированнее, тем правильнее его решения, слова, эмоции. Не только на площадке, но и вне её.

— Одна такая осечка на камеру привела Андрея Воронкова к дисквалификации. Но он возвращается к работе в новом сезоне. Как оцените этот момент?

— Если честно, я не вдавался в детали этой истории. Ты можешь на эмоциях что-то сказать. Но в моём представлении нужно просто извиниться, потому что эмоции – это одно. А в спокойной ситуации, если ты уже сорвался, то принести извинения, если кого-то обидел. Насколько я знаю, он это сделал. Не разговаривал с ним, не спрашивал, как эта ситуация происходила. Если он извинился, то год дисквалификации – серьёзный срок, даже более чем. Если нет, то это другая история.

Это также зависит от воспитания – от многих факторов. Есть и те, кто считает, что он ничего не сделал, такие случаи бывали – и не только с Андреем Геннадьевичем. Другие считают, что его слова зацепили, а сам человек не считает так. Потому что контекст был совсем другой. Сложный вопрос. Но моё воспитание говорит о том, что если ты что-то сделал, а кто-то посчитал, что ты кого-то обидел, то никогда не сложно сказать несколько слов и извиниться, даже если это того не стоило. За мной не заржавеет.

– Не станет ли это поводом для отмены опции с камерами в тайм-аутах?

– Эта обсуждаемая тема в тренерских кругах. С одной стороны, я сам всегда включаю телевизор погромче во время перерывов – мне интересно слушать тренера, чем живёт команда в тайм-ауте. Не всегда, конечно, это слышно в связи с трансляциями. Для меня как болельщика интересно послушать, что происходит в перерыве, убирать это не хотелось бы.

С другой стороны, как тренеру тебе приходится обращать внимание, когда включают твою камеру, а когда микрофон не работает. И уже, помимо работы с настроением команды и игроками, ты должен уметь использовать перерыв с пониманием того, что его слушают дети, соперники. Отталкиваться от этой ситуации.

«Ребята уже прочувствовали вкус защиты, что она даёт команде»

— Соперники особо отмечают техничность «Зенита» в защите: мол, тренер – бывший либеро.

— Не думаю, что специализация тренера как-то сказывается на направлении команды, нет перевеса или перекоса в каком-то из элементов. Думаю, если мы хотим набирать очки, у нас есть несколько возможностей для этого: подача, система «блок-защита» и доигровка – чему в этом сезоне уделяли много внимания. Мы много мячей подчищали: смягчали блоком, забирали в защите, но не реализовывали, как бы того хотелось. На тренировках доигровке мы уделяли даже больше времени, чем защите. То, что собраны игроки, которые умеют играть в защите, – да. Но думаю, что многие умеют там играть. Другое дело – насколько желание играть в защите превалирует над умениями.

Алексей Вербов Фото: РИА Новости

— Вы всех на площадке заставляете защищаться как в последний раз? Или кто-то противится?

— Желание – это важнейший момент в защите и в страховке. И тут уже другие моменты выходят на первый план. Именно страховка для меня показатель командной идентичности и того, насколько мы готовы поддерживать друг друга и помогать. Порой тебе часто приходится страховать своего нападающего. А для этого нужно максимально низко садиться, если ты близко расположен к сетке. Не так часто этот мяч к тебе прилетает, и многие игроки позволяют себе в этом элементе халявить. Но за счёт отличной атмосферы – все друг за друга горой – мы много мячей страхуем и имеем ещё один шанс для организации атаки. И, следовательно, у нападающего появляется больше уверенности в нападении, потому что он знает, что за его спиной страхуют пять человек. И мяч так просто не упадёт.

Защитные действия показывают твой настрой: насколько команда хочет победить. Потому что когда мячи не падают, это значит, что настрой максимальный. На это мы обращаем внимание в первую очередь.

— То есть это где-то уже в ДНК команды?

— Всегда в волейболе можно найти время, чтобы где-то «сачкануть». И если кто-то себе это позволяет, то он ослабляет команду. Конечно, нужно отслеживать и тренеру. Но более продуктивно, если сами игроки не позволяют друг другу расслабиться и дать заднюю. Когда мы работаем над защитой, то я вижу, как ребята сами себя подзадоривают. Они прочувствовали вкус защиты, что она даёт команде. Эйс, блок, эффектная атака часто дают меньше эмоциональной энергии команде, чем защита.

Если игрок на сетке наглухо блокирует мяч – если на сленге, одевает кастрюлю нападающему – а центральный ростом 2,10 страхует этот мяч, потому что сидит у самой земли и не ленится, то это даёт больший эмоциональный всплеск. Ведь после этого ты реализуешь ещё одну контратаку. Поэтому защита и страховка настолько важны.

— Это же напоминает игру европейских чемпионатов, а не российского. Вам ближе эта философия?

— Нет никакой российской, европейской, латиноамериканской философии. Есть сильные качества у спортсменов в разных странах: кто-то более физически одарён, кто-то, как французы, больше «на земле» играет и умеет контролировать мяч – лучше защищаться. Я стараюсь, если честно, отталкиваться от тех игроков, которые есть. И выстраивать систему из наших сильных сторон, а слабые – максимально прятать. Мы не следуем определённой философии.

Сэм Деру Фото: РИА Новости

Если есть Сэм Деру, который относится больше к европейскому стилю, мы используем европейский стиль. У Дмитрия Щербинина есть сумасшедшее количество сильных сторон, но физически он не может заколотить с высоты 3,50 м – отталкиваемся от этого. А есть Алексей Кононов и Артём Вольвич, которые умеют высоко и быстро бить по мячу. А это, как вы говорите, ближе к российским реалиям.

При наличии Майки Кристенсона наша игра отличается по скорости от других, да и по вариативности. У питерского «Зенита», например, на площадке чересчур физически одарённые ребята, но играют гораздо проще – больше надеются на индивидуальные качества игроков. Мы делаем ставку на взаимодействие.

— Что принципиально поменялось в «Зените» за этот год – с бронзы ЧР-2021/2022?

— Сделали определённые корректировки. Прочувствовал одну вещь, о которой много читал у Веласко (Хулио Веласко – аргентинский тренер. – Прим. «Чемпионата»). Мы даже как-то обсудили с ним это. Команде нужно определённое время, чтобы она стала тем коллективом, который будет понимать друг друга с полуслова. Хотя и в первый год в моём представлении мы всё делали хорошо. Я остался доволен и работой, и итогом – несмотря на бронзу. Это тоже успех. Не нужно, опять же, мерить результатом качество команды.

Мы на одном дыхании тот чемпионат проходили. После сезона собирались вместе, индивидуально обсуждали состояние ребят до и после матча с Новосибирском. Почему сыграли ниже своих возможностей, почему не смогли переломить ход игры. И хотя «Локомотив» был реально прекрасен, мы не показали той игры, на которую были способны. Перегорели. Где-то статус фаворитов поддавливает, психология – важная составляющая, с которой мы не справились. Обсудив это, ты уже будешь понимать, как в следующий раз с этим работать.

– Как опыт помог в этом сезоне?

– И с этим мы сталкивались по ходу сезона: в группе Кубка России против «Зенита». По волейболу мы не были лучше Питера – они тогда классно играли, за пять дней до матча обыграли нас. Но психологически мы знали как действовать: какие слова нужно подбирать и в каком состоянии подходить к матчу. Можно также вспомнить и 0:2 с Новосибирском, когда нам было реально тяжело в четвёртом матче полуфинала. И с Москвой – 0:2 в третьем матче финала. Это такие моменты, где мы смогли переломить себя. Думаю, одна из причин прошлогоднего поражения в том числе.

«Ждём и смотрим. Исходя из того, что я вижу и слышу, оптимизма мало»

— Стартовала Лига наций. Есть ли у вас какой-либо профессиональный или фанатский интерес?

— Постараюсь следить за топовыми матчами, но график непростой. Неясно, будут ли они основными составами играть – тем более в преддверии квалификации к Олимпиаде. Понятно, что рейтинг при условии неотбора из квалификации может влиять на расположение мест и, следовательно, на попадание на Олимпиаду. Однако, думаю, это касается небольшого количества команд. Так что основные сборные – кто претендует на медали – будут думать о квалификации. Хотя до неё ещё много времени. Как специалист буду следить – всегда интересно, как и куда движется игра, когда выступают лучшие спортсмены. Игры «Финала восьми», конечно, не пропущу, как и некоторые групповые встречи.

На бумаге всегда одни и те же. Но всё зависит от того, какие команды будут делать ставку на Лигу наций, какие – на квалификацию. Итальянцы, бразильцы, американцы, поляки, французы. Пятёрка будет бороться за призовые места.

— Многие топы сборных опять были возмущены логистикой: столько стран надо объездить за короткий срок.

— Не раз этот вопрос был на повестке. Иногда командам везёт со странами – мы играли в Европе. А бывало из Кубы приходится лететь в Австралию, затем в Японию, после – в Америку. Одним составом без последствий пролететь невозможно. Поэтому команды их ротируют.

Единственное, я уверен, что Международная федерация волейбола имеет много спонсоров и могла бы всем участникам предоставить бизнес-класс. Чтобы спортсмены хотя бы летать могли в хороших условиях. Не все федерации и не всегда на это способны. Раз диктуете правила с такой сложной логистикой, то должны пойти где-то волейболистам навстречу – важно найти точки соприкосновения с игроками. По-моему мнению, можно в этом направлении получше работать.

Но так как мы уже второй сезон нигде не участвуем, то и внимания к этому ещё меньше, чем раньше.

— Грустно из-за этого?

— Мы все живём определёнными надеждами, так как хочется участвовать и в клубных соревнованиях, и в матчах на уровне сборных. Реальность такая, какая есть. Нам грех жаловаться на жизнь: мы занимаемся любимым делом, у нас есть для этого возможности, условия. Если у кого-то есть проблемы с мотивацией, думаю, всегда её можно найти дополнительно. Ждём и смотрим, как будут развиваться события. Пока, к сожалению, оптимизма мало, исходя из того, что я вижу и слышу.

— Российский волейбол ушёл на перерыв трансферной бомбой. Замечали ли вы за это время в «Зените» тренерские предпосылки у Александра Волкова?

— Определённо у него есть лидерские качества, также он разбирается в волейболе получше многих спортсменов, с которыми я встречался. Он всегда небезразличен к жизни команды: к тому, что и как она делает. Это касается тренировочного и не только процесса. Это о многом говорит – есть предпосылки для тренерской работы. Но для начала этого, конечно, мало. Есть авторитет игрока, есть доверие со стороны руководства клуба, однако очень важно, чтобы этот авторитет как можно быстрее он перевернул в тренерский.

Александр Волков на награждении Фото: РИА Новости

Это непростая работа, ведь это не смена позиции. И я на себе прочувствовал. Хотя у меня была облегчённая ситуация: я несколько лет совмещал должности игрока и тренера – был играющим тренером. Это дало определённые возможности для осознания, что это за работа. Он практически сразу переходит в команду. Наверное, не будет задачи тут же бороться за первые места, как было в Казани, где права на ошибку нет. У Белгорода задача, насколько знаю, попадание в призы, в топ-4. Они хотели бы кого-нибудь двинуть из нашей четвёрки, которая в последние годы всегда и везде.

Это, может быть, облегчает задачу. Но глобально будет очень сложно. От него будет зависеть, насколько быстро это получится. Посмотрим вместе с вами. Я тоже с удовольствием и интересом буду следить. Желаю ему удачи. Благодарен Саше за помощь капитана в последние два года. И рад был стоять с ним на одной площадке как игрок. Он легенда. К его карьере это выражение применимо.