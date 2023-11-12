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Главные новости волейбола в России и мире: Вита Акимова — MVP в Италии, «Факел» возглавил таблицу мужской Суперлиги

Россиянка — лучший игрок месяца в Италии. И другие главные события в мире волейбола
Елена Коваленко
Главные новости волейбола в России и мире
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Федоровцева опять зажигает в Турции, а «Факел» стал неожиданным лидером.

Минувшая неделя в мире волейбола получилась насыщенной и очень интересной. В чемпионате России среди женщин и мужчин сменился лидер, а ещё россиянки продолжают зажигать в Турции и в Италии.

Разбираемся, что случилось.

«Факел» зажигает в мужской Суперлиге

После 4-го тура в мужской Суперлиге произошла рокировка лидеров. Новосибирский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга, которые делили первую строчку турнирной таблицы, оступились на выезде.

Как оступился «Локомотив»?
«Динамо» задавило «Локомотив» на подаче. В волейбольной Суперлиге неожиданный лидер
«Динамо» задавило «Локомотив» на подаче. В волейбольной Суперлиге неожиданный лидер

«Факел» из Нового Уренгоя – теперь единоличный лидер. Новоуренгойцы имеют в своём активе четыре победы в четырёх сыгранных встречах. В последнем туре они в упорном пятисетовом матче одолели «Нефтяник» из Оренбурга. Также подопечные обыграли уфимский «Урал» (3:1), «Газпром-Югра» (3:2) и «Енисей» (3:2). Факел имеет все шансы сохранить лидерство, поскольку в следующем туре сыграет с одним из аутсайдеров – «Югрой-Самотлор».

Турнирная таблица мужской Суперлиги на «Чемпионате»:

Каракурт — герой тура. Но «Локомотив» не спасла

В наиболее ярком матче 6-го тура женской Суперлиги турецкая волейболистка Эбрар Каракурт набрала 30 очков в матче с «Динамо – Ак Барс». Но это не помогло команде из Калининграда одержать победу и подобраться к тройке сильнейших. «Локомотив» на своей площадке уступил со счётом 2:3 и прямо сейчас занимает скромную седьмую строчку в турнирной таблице.

Эбрар Каракурт

Эбрар Каракурт

Фото: vc-lokomotiv.ru

И ещё один матч в 6-м туре прошёл с приставкой «топ» – «Ленинградка» – «Динамо». Волейболистки из Санкт-Петербурга бодро начали и повели в счёте – 1:0. Но москвички вовремя включились в игру и довели матч до победы – 3:1. После этой игры именно «Динамо» возглавило турнирную таблицу.

У женщин лидеры тоже поменялись местами в таблице. Смотрим:

Турнирная таблица

Федоровцева снова тащит турецкий клуб!

На этой неделе стартовал один из главных турниров Европы – Лига чемпионов. В первом матче «Фенербахче» принимал у себя словенский клуб «Кальцит Камник». В составе турецкой команды вновь не было равных россиянке Арине Федоровцевой. Волейболистка помогла команде одержать победу 3:0 и стала MVP матча. Федоровцева набрала 30 очков, шесть из них – на подаче.

Другие команды, в которых играют наши волейболистки, также одержали победы в трёх партиях со счётом 3:0. Кроме румынского клуба «Альба Блаж» Богумилы Бярды, который уступил «ЛКС Лодзь» из Польши – 1:3.

Как россиянки играют за границей этой осенью:
Федоровцева — не главная звезда в Турции? Российские волейболистки разрывают за границей
Федоровцева — не главная звезда в Турции? Российские волейболистки разрывают за границей

Вита Акимова — лучшая в Италии!

Если Федоровцева зажигает в Турции, то Вита Акимова разносит всех в чемпионате Италии. В октябре волейболистка четыре раза признавалась самым ценным игроком команды в играх с «Кьери», «Казальмаджоре», «Пинероло» и «Бусто-Арсицио». Вита набрала 90 очков, шесть из которых – на блоке, а её «Новара» возглавляет турнирную таблицу. Свою награду MVP месяца Вита получит перед матчем с «Веро Воллей Милан».

Вита Акимова

Вита Акимова

Фото: Lega Volley Femminile

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