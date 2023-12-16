«Русский полуфинал» на клубном ЧМ-2023 по волейболу. Одна россиянка расстроила другую

Команды Ирины Воронковой и Софьи Кузнецовой вышли из своих групп, но встретились между собой в первом же матче на вылет.

На этой неделе в китайском Ханчжоу проходит 16-й по счёту клубный чемпионат мира, где лучшие представительницы женских клубов вступили в борьбу за мировой трофей. Нынешний розыгрыш может быть интересен российским болельщикам, потому что там сразу две россиянки!

Неделей ранее в аналогичном розыгрыше у мужчин победу праздновала итальянская команда «Перуджа», серебро досталось бразильскому «Минасу», а бронза – «Сантори Санбёрдз», в составе которого выступает прекрасно знакомый российским болельщикам Дмитрий Мусэрский.

Это соревнования, организованные Международной федерацией волейбола, проводятся с 1991 года. Российские клубы в женских турнирах неоднократно поднимались на пьедестал почёта: первыми это сделать удалось девушкам из «Уралочки-НТМК»: третье место в 1992 году. Спустя два десятка лет первое и единственное золото добыло «Динамо-Казань» Ришата Гилязутдинова. Годом позже другое «Динамо», из Краснодара, забрало серебряные медали мирового первенства. И больше наши клубы на пьедестал не поднимались. А теперь российским болельщикам вообще остаётся только наблюдать за командами, в которых участвуют волейболистки из нашей страны.

Помимо игроков из России, клубный чемпионат мира интересен тем, что он вернулся в Азию спустя несколько лет. В доковидные времена турнир проводили именно на этом континенте четыре года подряд, но затем грянула эпидемия. А в 2020-м чемпионат вообще отменили. Последние же два сезона его принимала Турция. Да и вообще в этом турнире с явным преимуществом доминируют представители турецких клубов: только за последние шесть лет в тройке лучших команд – две турецкие. Вот и сейчас «Экзачибаши» и «Вакифбанк» вышли из своих подгрупп с первых мест, выиграли полуфиналы и досрочно обеспечили Турции золото.

Клубный чемпионат мира по волейболу — 2023 Фото: volleyballworld.com

Географический фактор, впрочем, сыграл важную роль: китайская команда участвовала в чемпионате впервые за последние четыре года. Правда, азиатские участницы ещё не добирались до финала, и «Бохай» не изменил общий тренд. Клуб из Поднебесной вышел в плей-офф со второго места, уступив на групповом этапе «Экзачибаши» со счётом 0:3, но в полуфинале ничего не смог противопоставить самому титулованному клубу из числа участников – «Вакифбанку», который выигрывал трофей уже четыре раза.

Для хозяек турнира задача осложнилась и тем, что команде не смогла помочь кубино-турецкая звезда Мелисса Варгас. Диагональная хоть и входила в заявку команды, но за матчами своей команды наблюдала только с трибун, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы плеча.

Мелисса Варгас Фото: Tianjin Bohai Bank

Но давайте вернёмся к российским представительницам, который вызывают главный интерес в этом розыгрыше. Вообще, уже третий год подряд клубный чемпионат мира не обходится без успехов наших волейболисток. Последние два сезона россиянки получали бронзу: в 2021 году – «Фенербахче» с Ариной Федоровцевой и Анной Лазаревой, в следующем – Ирина Воронкова с «Экзачибаши». Но если в предыдущие два года была всего одна команда, за которую можно было болеть из-за соотечественницы, то теперь их две.

Стамбульский «Экзачибаши» с Воронковой в составе участвует в турнире на правах финалиста последней Лиги чемпионов. Бразильский «Дентил-Прая», за который успешно выступает наша доигровщица Софья Кузнецова, – победитель клубного чемпионата Южной Америки.

В прошлом году эти две команды встречались в матче за бронзу, и тогда на пьедестал поднялся турецкий клуб с Воронковой в составе. Кузнецова тогда не играла, и в 2023-м она вообще впервые выступает на подобном турнире.

В текущем розыгрыше клубного чемпионата мира оба клуба завершили групповой этап с разными показателями: турецкая команда вышла в полуфинал с первого места, не отдав соперницам ни одной партии. Бразильская – со второго, в группе она проиграла турецкому «Вакифбанку» – 0:3. Поэтому 16 декабря они сошлись в «русском полуфинале».

«Экзачибаши» был фаворитом этого полуфинального противостояния и свой статус подтвердил, одержав победу в четырёх сетах (25:16, 25:12, 25:27, 25:22). Бразильская команда была буквально раздавлена в первых двух партиях, но нашла в себе силы навязать борьбу превосходящему по силе сопернику. Однако класса турецкому клубу хватило, чтобы довести дело до победы, и не последнюю роль в её достижении сыграла Воронкова. Ирина стала вторым по результативности атак игроком в команде после Тияны Бошкович. София Кузнецова же определяющей роли в матче, к сожалению, не сыграла.

Таким образом, «Экзачибаши» в финале, который состоится 17 декабря, сразится за золото с «Вакифбанком». А «Дентил-Прая» будет утешаться бронзовыми медалями, если обыграет в воскресенье «Бохай».