Неожиданность в «бронзовой» серии волейбольной Суперлиги. Фавориту приходится непросто

Борьба в «бронзовой» серии женской волейбольной Суперлиги ничуть не уступает главному финалу. «Динамо» Москва и «Ленинградка» смогли накалить атмосферу до предела, сыграв в столице два фантастических матча, в которых победитель определялся только в укороченной пятой партии.

Первый матч. Победа «Ленинградки»

В первой игре бело-голубые контролировали ситуацию, вели по ходу встречи (1:0, 2:1) и были в шаге от того, чтобы завершить матч в четырёх партиях. Но вовремя сделанная Александром Кашиным замена перевернула игру. Анастасия Чернова, забившая три важных мяча в концовке, увела матч на тай-брейк. А в решающем сете у питерской команды просто блестяще сработал блок, который и определил судьбу встречи. Москвичкам же не удалось набрать ни одного очка в этом элементе. И из роли догоняющих «Ленинградка» неожиданно для многих перешла в лидеры.

Второй матч. Победа «Динамо»

Во второй встрече всё получилось с точностью до наоборот: после победы гостьи в хорошем настроении подошли к матчу, и уже они доминировали в счёте (1:0, 2:1). Москвички же очень тяжело начали игру. Но ошибки питерской команды позволили «Динамо» перехватить преимущество. Хозяйки перевели встречу в пятую партию, где были лидерами (10:2). «Ленинградка» очнулась, но было уже поздно. Бело-голубые сравняли счёт в серии – 1-1.

Кто атаковал и забивал?

После первого матча Александр Кашин отметил, что у его команды сработали все три «края», показавшие стабильный процент реализации: Романова (40%), Чернова (45%) и Гарелик (48%). Однако во второй встрече тренеру пришлось искать, кто должен разделить нагрузку с лидером, потому что доигровщицы не смогли повторить свой успех. У Черновой – 14%, у Романовой немного выше – 28%. На помощь пришла Юлия Кутюкова (42%), но этого оказалось недостаточно, чтобы справиться с блоком «Динамо», который так же, как и в первой игре, стал определяющим фактором успеха одной из команд.

В противостоянии двух бомбардиров серии – Ирины Капустиной и Анастасии Гарелик – явное преимущество у диагональной питерской команды. В первом матче белорусская волейболистка реализовала 27 атак из 56 (48%), став самой результативной в своей команде. У Ирины процент реализации был заметно ниже – 27%, она смогла забить всего 14 мячей из 52.

После такой неубедительной игры лидера Константин Ушаков оставил доигровщицу в запасе, и она появилась лишь в концовке пятого сета. Гарелик же вновь тащила всё нападение «Ленинградки» на себе, получив 71 передачу, но реализовать в очки смогла всего 25 (35% эффективности).

«Динамо», как и соперник, переместило вектор атак на диагонального – Наталию Гончарову. Капитан отлично справилась с ролью лидера, показав в первой встрече 49% реализации и не совершив ни одной ошибки в 63 попытках атаки. Во втором матче бронзовой серии процент эффективности упал до 39, но и этого оказалось достаточно для победы. Гончарова после двух матчей является самой результативной в составе москвичек.

Наталия Гончарова Фото: vldinamo.ru

Теперь команды переезжают в Санкт-Петербург, где уже 24 апреля состоится третья игра. Оба клуба имеют прекрасную возможность завершить серию за бронзовые медали в северной столице. «Ленинградке» для победы нужны все её нападающие, а бело-голубым может помочь их главное оружие – блок.