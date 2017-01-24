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Хтей: хочу передать шоумену Жибе большой привет от всей сборной России

24 января 2017, вторник. 20:00. Волейбол
Олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной России Тарас Хтей рассказал, как воспринял заявление бразильца Жибы о применении российскими волейболистами допинга на Играх в Лондоне.

«Разумеется, всех эта новость встревожила, поскольку в нашем волейболе никогда не было никаких предпосылок, связанных с допингом. Мы всегда обходили это стороной, ничего не употребляли, поэтому нам краснеть нечего. Мы были и остаёмся чистыми. Мне кажется, Жиба просто хочет сейчас привлечь к себе внимание со стороны многочисленных медийных порталов, газет и телеканалов, тем самым заработав себе очки. Он ведь сейчас шоумен — работает на бразильском телевидении, ведёт собственное кулинарное шоу. Может быть, он хочет таким образом поднять рейтинг своего шоу. Для нас всех это крайне неприятно и неожиданно. Я знаком с Жибой, играл с ним в Одинцово, знаю его как порядочного и открытого человека. Надеюсь, он прекратит некрасивые высказывания в адрес наших спортсменов, олимпийских чемпионов, и заберёт свои слова обратно.

В последний раз мы общались в „Инстаграме“ около месяца назад. Мы не прекращали общения после его ухода из «Искры», поэтому для меня его высказывания стали большой неожиданностью. Хочу передать Жибе большой привет от всей сборной России и сказать, что такие изречения его не красят. Не ему судить нас после того, как несколько лет назад сам Жиба был дисквалифицирован за употребление марихуаны, также являющейся запрещённым препаратом. Как капитан той золотой олимпийской команды, могу сказать, что мы не употребляли никакого допинга. В ходе Игр в Лондоне каждый из наших волейболистов сдавал пробы по 2–3 раза. И на других соревнованиях тоже. Поэтому нам бояться нечего. Это просто попытка создать ажиотаж вокруг нашего спорта. Не только волейбола — мы уже видели, что произошло с легкоатлетами. К спортсменам такого масштаба, как Жиба, прислушиваются. А он может воспользоваться ситуацией, чтобы привлечь внимание к своей персоне», — сказал Хтей в интервью «Известиям».
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Бразилии — Волейбол Мужская сборная России - Волейбол Жиба Тарас Хтей Допинг
Новости. Волейбол
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