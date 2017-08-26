Богдан и Яковлев вошли в символическую сборную ЧМ U23

Российские волейболисты, доигровщик Денис Богдан и блокирующий Иван Яковлев, вошли в символическую сборную завершившегося в Каире (Египет) чемпионата мира U23, который проводился по экспериментальным правилам счёта.

Российская команда стала серебряным призёром соревнований, в финале уступив сборной Аргентины со счётом 2:4. При этом из-за нестыковок в международном календаре подопечные Андрея Воронкова выступали в сильно ослабленном составе. Сразу три потенциальных волейболиста «молодёжки» — Дмитрий Волков, Егор Клюка и Илья Власов — играют в эти дни на взрослом чемпионате Европы в Польше.