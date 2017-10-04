Харью: «Ленинградка» – это очень хорошая команда, но «ЛП-Виести» играл лучше

Главный тренер финского клуба «ЛП-Виести» Янне Харью поделился впечатлениями после победы на турнире «Ленинградская осень». В финале чемпион Финляндии обыграл «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:16).

«Турнир понравился. Очень хорошая система, хороший зал, хорошая атмосфера. Высокий уровень игры, особенно в последние дни. Ожидали ли мы, что выиграем финал 3:0? Я предполагал, что это будет очень тяжёлая битва. Днём ранее мы провели хорошую работу со статистиком команды. Наши игроки полностью соблюдали тактику на этот матч. «Ленинградка» – это очень хорошая команда. Но мы играли лучше, потому что больше хотели выиграть. Я очень счастлив, что мы победили», — цитирует Харью официальный сайт «Ленинградки».