Свентицкис: у «Новы» появилась командная игра, это очень ценится

Волейболист новокуйбышевской «Новы» Чеславс Свентицкис поделился впечатлениями после победы над санкт-петербургским «Зенитом» в восьмом туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 28:26). Для «Новы» это шестая победа в текущем национальном первенстве, «Зенит» потерпел пятое поражение.

«Мы все вместе боремся за каждый мяч. У нас, как вы видите, появилась командная игра, это очень ценится. Мы старались добиться этого. Выиграли за счёт командной игры, огромного желания и хорошего настроя», — приводит слова Свентицкиса официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.