Гамова провела фан-встречу с 10-летней блогершей

В казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» перед матчем казанского и краснодарского «Динамо» прошла совместная фан-встреча Екатерины Гамовой и 10-летней блогерши из Нижнекамска Алины Шаеховой.

Алина стала известной после публикации на своём канале видеоролика о том, что на её фан-встречу не пришёл никто из подписчиков. Юная блогерша не смогла сдержать слёз, рассказывая о своей неудаче. Девочку поддержали многие известные личности. Экс-волейболистка казанского «Динамо» Гамова пригласила её провести совместную фан-встречу.

Алина Шаехова вместе со своей мамой и друзьями приехала в Казань 18 ноября: Екатерина Гамова провела для них экскурсию по Центру волейбола. «И Алина, и её мама с друзьями были в восторге, особенно, когда мы показали им раздевалку команды. Для них это было в диковинку», – рассказала экс-волейболистка.

Затем в фойе Центра волейбола прошла совместная фан-встреча – Екатерина Гамова и Алина Шаехова выбрали победителей анонсированного ранее конкурсов рисунков на тему волейбола и вручили им призы.

Фотографии можно посмотреть в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в YouTube.