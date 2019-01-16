Питерский «Зенит» проведёт домашний матч 4-го тура Лиги чемпионов в Москве

Санкт-петербургский «Зенит» проведёт домашний матч четвёртого тура группового этапа мужской Лиги чемпионов со словенской «Любляной» в Москве, сообщает официальный сайт клуба. Встреча состоится 31 января.

«В данном решении есть свои плюсы и резоны. 3 февраля мы играем на этой же арене в рамках чемпионата России с очень сильным соперником – «Динамо». Поэтому после матча со словенцами «Зенит» останется в Москве и будет целенаправленно готовиться ко встрече с бело-голубыми.



«СИБУР АРЕНА» в конце января занята, другие спортсооружения Санкт-Петербурга – тоже. В этой ситуации дворец на улице Лавочкина – идеальный вариант. Просим всех московских любителей волейбола поддержать нас. Ну и, конечно, будем очень рады видеть на трибунах всех петербуржцев, которые захотят поболеть за команду», — сказал главный тренер «Зенита» Александр Климкин.

Сегодня, 16 января, «Зенит» в третьем туре Лиги чемпионов сыграет с немецким «Фридрихсхафеном».

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