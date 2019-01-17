Грозер: «Фридрихсхафен» чуть не забрал у нас победу в третьей партии

Диагональный санкт-петербургского «Зенита» Георг Грозер прокомментировал победу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Фридрихсхафеном» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 33:31).



«Было очень приятно вернуться во Фридрихсхафен и играть перед местными зрителями. Я думаю, что мы отлично выступили сегодня, за исключением конца третьего сета. Мы потеряли концентрацию, и «Фридрихсхафен» чуть не забрал у нас победу в партии. Это случалось с нами много раз в текущем сезоне. Но на этот раз мы справились. Я очень рад, что у нас есть три очка», — приводит слова Грозера официальный сайт клуба.

В четвёртом туре группового этапа подопечные Александра Климкина 31 января в Москве сыграют со словенской «Любляной».

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