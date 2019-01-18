Коой: наше руководство всегда ожидает от нас победы со счётом 3:0

Волейболист московского «Динамо» Дик Коой прокомментировал победу в матче с французском «Туром» на групповом этапе Лиги чемпионов со счётом 3:0 (27:25, 26:24, 26:24)

«Это была тяжёлая игра. Мы сыграли как команда и сохраняли концентрацию до конца матча. Даже уступая 2-3 очка, мы всё равно играли в свой волейбол и в итоге смогли победить. Это очень важно. Нам нужно работать, и работать много.

У нас много новых игроков, новая система и новый тренер. Нужно время на адаптацию. Это нелегко, но мы стараемся делать всё, что в наших силах. Наше руководство всегда ожидает от нас победы 3:0, и мы хотели добиться именно такого результата. Мы очень рады, что взяли 3 очка. Нужно упорно трудиться, чтобы занять второе место в группе и пробиться в четвертьфинал", — цитирует Кооя официальный сайт ЕКВ.

В четвёртом туре московский клуб 29 января встретится на выезде с турецким «Аркасом».

Московское «Динамо» победило французский «Тур» в Лиге чемпионов