Саммельвуо: в матче с таким соперником, как «Ольштын», нельзя смотреть на счёт

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Кубка ЕКВ с польским «Ольштыном» со счётом 3:1 (26:28, 25:19, 25:14, 25:19). В первой игре российский клуб оказался сильнее в пяти партиях.

«В первой партии было видно, что хозяева были уверены в том, что могут выиграть и выйти дальше. Это такая команда, которая играет в тактический волейбол, и я думаю, что очень важной была концовка первой партии, где мы стали уверенней на подаче, потом пошла другая игра. Атака, подача и блок у нас были лучше, чем у соперника. Были сконцентрированны, потому что с такими соперниками нельзя смотреть на счёт, потому что они играют быстро, много подают планер. Поэтому все молодцы», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт клуба.

В четвертьфинале «Кузбасс» сыграет с финской «Састамалой».

«Кузбасс» вышел в 1/4 финала мужского Кубка ЕКВ