Королёва: в Екатеринбурге особенно чувствовалась ревность трибун

Центральная блокирующая казанского «Динамо» Ирина Королёва отметила, что в Екатеринбурге по-прежнему вспоминают её выступления за «Уралочку-НТМК».

«Мне кажется, всё-таки, раз я уже так много лет играю в Казани – пошёл третий сезон, – меня воспринимают теперь по-другому. Хотя, например, на игре Лиги чемпионов в Екатеринбурге мы разговаривали с друзьями из местного детского дома, и их воспитательница сказала, что болельщики именно ко мне очень ревностно относятся: «Раньше была нашей, а теперь хорошо играешь против «Уралочки»». И на той игре особенно чувствовалась эта ревность трибун», — цитирует Королёву официальный сайт клуба.

Ирина также оценила игру команды в сезоне.

«Летом у меня была сборная, и сюда я приехала уже фактически в готовый состав. В любом случае я игрок, и не я создаю этот состав. Об этом думает руководство клуба, тренер, который понимает, что он может сделать с этими игроками. Хотя до сих пор у нас нет одного постоянного состава – ротации почти перед каждой игрой. Однако это хорошо, что даже в такой ситуации мы не стоим на месте, не зависаем в какой-то одной схеме, если она вдруг не дала результат.



Наша молодёжь? Давать оценки — это дело тренеров и руководства. Главное, чтобы они звёзд не ловили! Потому что к ним сейчас очень много внимания и лестных слов, и самое ужасное, если они в этом возрасте подумают, что всё хорошо получается и уже всё умеют. Самое важное сейчас для них — продолжать развиваться и ещё больше работать. Так как у них как раз тот возраст, когда закладываются основы для будущей карьеры. Главное только не словить звезду», — сказала Королёва.

В российской Суперлиге «Динамо» занимает третью строчку, в группе Лиги чемпионов — вторую. В четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» победило «Уралочку-НТМК» со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:21).

Королёва: «Уралочка-НТМК» — это сильный и необычный соперник