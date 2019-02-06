Воропаев: Удрис при своём росте и прыжке просто бьёт поверх блока

Связующий «Ярославича» (Ярославль) Александр Воропаев прокомментировал поражение в матче 18-го тура российской Суперлиги с новоуренгойским «Факелом» со счётом 1:3 (12:25, 25:23, 14:25, 20:25).

«Мы настраивались на победу, но с самого начала первого сета ошибки начали наслаиваться одна на другую, что привело к быстрому его окончанию. Просто не сумели забить несколько обязательных мячей в самом начале. Затем мы сумели уравнять игру, но «Факел» – своеобразная команда. К примеру, очень трудно бороться с их крайними нападающими на блоке: тот же Удрис при своём росте и прыжке просто бьёт поверх блока.

А если учесть, что у них ещё и связующий может на такую высоту дать удобную передачу, задачи для защиты и блокирующих становятся почти невыполнимыми. Только если заставляешь их ошибаться и практически не ошибаешься сам, можешь на что-то рассчитывать. С первым мы справились, но свои ошибки исключить не смогли», — цитирует Воропаева официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Факел» поднялся на третью строчку, «Ярославич» — 14-й.

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