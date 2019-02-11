Ермишин — о депортации Эрич: и в клубе упустили, и сама она недосмотрела

Исполняющий обязанности главного тренера «Протона-Саратов» Сергей Ермишин прокомментировал поражение в матче с калининградским «Локомотивом» в 16-м туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (16:25, 19:25, 8:25).



«Конечно, «Локомотив» выше классом, чем мы. Что и доказал, спокойно выиграв встречу. Наша же команда ослаблена отсутствием Сладжаной Эрич, уходом Юрия Маричева. Как у Эрич возникла проблема документами, я даже не знаю, как объяснить. И в клубе момент упустили, и сама она недосмотрела. Обидно, что команда оказалась в такой непростой ситуации.

Да, идёт перестройка клуба, руководство хочет исправить положение. Будем работать. Задача – сохранить место в Суперлиге. Как это сделать? Только тренироваться – других вариантов нет", — цитирует Ермишина официальный сайт ВФВ.

На минувшей неделе стало известно, что сербская волейболистка Сладжана Эрич была депортирована на родину. В клубе вовремя не продлили документы для её пребывания в России.

Сербскую волейболистку «Протона-Саратов» депортировали из России