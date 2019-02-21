Парубец: зал хорошо шумел, надеюсь, что турчанкам это мешало

Капитан «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Ксения Парубец прокомментировала поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Экзачибаши» со счётом 2:3 (20:25, 22:25, 25:19, 25:22, 8:15).



«Очень приятно, что пришло столько болельщиков. Зал хорошо шумел, надеюсь, что турчанкам это мешало. Мы сегодня показали очень хорошую игру, немного не хватило в пятой партии. Где-то не подстраховали, где-то не подали подачу – в результате потеряли очки. Соперники лучше сыграли в защите и на блоке. На самом деле мне очень понравилась игра, надеюсь, что болельщикам тоже. Было очень зрелищно», — приводит слова Парубец официальный сайт клуба.

В 6-м туре 26 февраля «Уралочка-НТМК» в гостях встретится с финской «Хямеэнлинной».

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